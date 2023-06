«Me sentí super pasada a llevar»: Helhue Sukni entrega nuevos detalles de su fuerte pelea con conocido humorista

Hace unos días se dio a conocer que Helhue Sukni protagonizó una fuerte pelea con el reconocido humorista, Jorge Alís, en plena grabación de La Divina Comida.

Ante esto, la abogada quien es muy activa en redes sociales. Entregó detalles a sus seguidores con respecto a esta reciente polémica.

En esta ocasión, Helhue Sukni explicó los motivos que desencadenaron esta discusión con el humorista.

«La semana pasada empecé a grabar La Divina Comida. La cosa anduvo mas o menos nomás. Todo empezó porque empezamos a hablar. Yo dije que todos los argentinos son tirados a macanudos porque es verdad. Se creen la raja, son los parisinos de latinoamericanos (…) Ahí Jorge Alís se anduvo picando conmigo», señaló según consignó Tiempo X.

Sin embargo, esto no fue todo ya que la conocida abogada reveló que lo que desencadenó el conflicto con el humorista fue un tema relacionado con la comida.

El hecho que habría desencadenado la discusión entre Helhue Sukni con Jorge Alís

Según explicó la abogada lo que terminó por enojar a Jorge Alís, fue un reclamo que hizo con respecto a la comida que preparó el humorista.

«Yo le dije a la producción que no comía chancho. Y el llevó de entrada a la niña que era vegetariana un plato de vegetales y mariscos, y a nosotros una prieta», señaló Helhue Sukni.

«Yo les dije que yo no como cerdo. Ahí Alís se enojó, se enardeció, se puso a gritar, ahí quedó la cag… Llegó la productora y me dijo ‘ Ya Helhue cálmate’. Y le dijo a los cabros jóvenes que me apañaran, que me contuvieran y todo», agregó.

Además, Helhue Sukni mencionó que se sintió muy pasada a llevar durante la grabación.

«Me sentí super pasada a llevar, estuve a punto de pararme e irme. Y no me fui exclusivamente por los productores. O si no me hubiera ido cagando. Si total yo no soy artista, soy abogada, no tengo por qué estar aguantando gritos y aguantando hue…», expresó.

Cabe destacar que por el momento no se ha informado sobre la fecha de estreno de este episodio del popular programa de Chilevisión, La Divina Comida.