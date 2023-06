«No es porque me esté victimizando»: la directa respuesta de Claudia Conserva a las duras críticas tras superar el cáncer de mama

Claudia Conserva se aburrió de los ataques en redes sociales y respondió a través de su programa en TV+ llamado «Claudia Conversa», después de que le llegaran varios mensajes relacionado a algo del diagnóstico de cáncer de mama que superó hace muy poco tiempo.

«Vi un poco de tu programa y quedé pensando cuál es la idea de mostrar tu catéter y de hablar bla, bla, bla, de tu enfermedad? Yo tengo un catéter por cáncer de mama, pero no doy lastima, qué pena», fue uno de los desatinados comentarios que recibió recientemente la conductora de televisión en su perfil de Instagram.

Este tipo de mensajes vinculados a la enfermedad de Claudia Conserva provocó que varios cibernautas la defendieran. Incluso, la misma Claudia Conserva ocupó su espacio en la pantalla chica para referirse al tema.

¿Cuál fue la tajante respuesta de Claudia Conserva en redes?

«A la gente que le molesta y que me escribió porque salgo con el parche y que encuentran de mal gusto: quiero decirles que yo sufro de bochornos, cuando usted tiene frío, yo tengo calor», partió diciendo la conductora de Claudia Conversa mediante las pantallas de TV+.

Del mismo modo, Claudia Conserva continuó diciendo de forma tajante: «entonces, no estoy dispuesta a ponerme un beatle hasta el cuello, porque a usted le puede molestar que se me asome un poco el parche», respondió la animadora, según consignó Radio Pudahuel.

«Este parche, para los que no saben, es producto de que me sacaron el catéter, o sea, un parche de alegría y no es porque me esté victimizando, lo aclaro altiro», agregó Claudia Conserva a través de su actual proyecto en la pantalla chica.

Para continuar con sus aclaraciones, la conductora de televisión señaló: «lo aclaro, porque después dicen ‘miren, sale mostrando el parche, qué desubicado'», complementó la animadora de Claudia Conversa en TV+.