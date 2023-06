¿Quién es Lleflight?: el destacado artista urbano que inició su carrera junto a la Shishigang de Pablo Chill-E

Lleflight es un joven cantante urbano de 22 años. Este inició su camino en la música hace varios años. De hecho en el 2017, siendo parte del sello Shishigang Records grabó su primer tema según señala su propio perfil de Spotify.

Luego estuvo alejado de la música hasta el 2020, cuando estrenó su tema «Apago». Este mismo año participó en destacadas canciones como el remix de «Atraco con 2» junto a Pablo Chill-E, Drago200 y Polimá Westcoast y «Las Torres Remix» donde también participan grandes artistas de la escena urbana de Chile.

Un año después, Lleflight estrenó «Full Pioli» junto a Gino Mella y Pablo Chill-E. Posteriormente, en 2022 realizó el remix en el que se montaron reconocidos cantantes como el Jordan 23, Polimá Westcoast, Drago200, Jairo Vera, Julianno Sosa, King Savagge y Galee Galee. A partir de esto su carrera ha ido en ascenso.

Actualmente esta canción acumula más de 13 millones de visitas en Youtube y más de 23 millones en Spotify.

Cabe destacar que este tema le permitió ganar un Disco de Oro. Ante esto Lleflight no escondió su felicidad. «Hoy le traje un Disco de Oro a mi familia y mi población. Gracias a Dios por todas las bendiciones que me da día a día, gracias a mis hermanos que participaron en este proyecto y a todos los que me apoyan siempre. Hoy estoy en celebración y con ganas de mucho más. No le bajen nunca que los sueños son para cumplirse!!!», escribió en noviembre del año pasado en su Instagram.

El momento actual de Lleflight

Actualmente Lleflight cuenta con más de 700.000 oyentes mensuales en Spotify y más de 93 mil seguidores en Instagram.

Además, en sus últimos estrenos se encuentra «Huelo a dinero» junto a King Savagge y «Si saben» en compañía de Lucky Brown.

Es importante destacar que Lleflight se presentó recientemente en el show de Ñengo Flow del Movistar Arena. Esta instancia estuvo cantando algunos de sus grandes éxitos.