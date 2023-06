«Se olvidó hasta del hermano»: reconocido artista urbano internacional arremete contra Pailita en adelanto de nueva canción

Recientemente en reconocido cantante y productor puertorriqueño Benny Benni dejó la grande redes sociales tras publicar un adelante en el que arremetió duramente contra Pailita.

En el video publicado por el boricua se escucha un directo beef para el interprete de «Venga Pa’ Acá».

«Cuando estaba jodío yo siempre le di la mano, pero cuando se pegó se olvidó hasta del hermano», dice Benny Benni en su canción en la también le tira a más artistas como Noriel.

Esta publicación generó múltiples reacciones de parte de los fanáticos. Por un lado, hubo algunos que se cuadraron con el boricua, mientras que otros le prestaron ropa a Pailita.

Además, se comenzó a especular sobre una posible guerra lirical entre ambos artistas.

¿Cuál es el conflicto entre Benny Benni y Pailita?

El conflicto entre ambos cantantes comenzó hace bastante tiempo.

En este sentido, durante el año pasado el se viralizó un video del artista puertorriqueño, Benny Benni, en el que disparó con todo contra Pailita, tras asegurar que es una persona desagradecida. Además, señaló que lo habría ayudado compartiendo su contenido en redes sociales durante sus inicios.

«Tanto que me lloraba por el DM, una lloradera cabrona. ‘Ayúdame, ayúdame’, está la mano y después se olvidan. No sea charlatán, llévala como es maricón. No te olvides del primero que te dio la mano, sin esperar nada a cambio», señaló en aquella oportunidad.

Ante esto, Pailita no se quedó cayado y respondió con todo a los dichos del artista boricua.

«Benny Benni tirándome la pelá porque me dijo que me montara a una canción de él, y la canción no me gustó, y se la echó porque se cree super estrella, que todos tienen que decirle que si», mencionó el chileno durante dicho periodo a través de sus historias de Instagram.

De todas formas, esto no quedó hasta acá, ya que posteriormente se siguieron tirando mediante las redes.