«Yo se lo conté a Julio César Rodríguez»: José Antonio Neme alza la voz tras polémico cahuín con Roberto Cox

José Antonio Neme no solamente deja la patá en las pantallas de Mega al conducir el Mucho Gusto, sino que también mediante los espacios faranduleros como «Qué te lo digo».

El periodista dijo presente en el espacio online donde conversan los polémicos comunicadores Sergio Rojas, Paula Escobar y Luis Sandoval. Fue mediante ese programa donde recordó el cahuín que protagonizó con el periodista de Chilevisión y panelista del matinal Contigo en la Mañana, Roberto Cox.

Recordemos que los profesionales de Mega y Chilevisión coincidieron en Inglaterra, en el marco de la cobertura de la muerte de la reina Isabel II. Es en ese contexto que el animador del Mucho Gusto contó que su colega salió a carretear en Londres.

¿Qué fue lo que dijo José Antonio Neme sobre su cahuín con Roberto Cox?

Según consignó La Cuarta, el periodista de Mega partió refiriéndose a su relación con su colega. «No, ni lo conozco», indicó junto con añadir: «ay, todos son tan sensibles en la televisión, no se puede decir nada», continuó diciendo José Antonio Neme.

«Me han dicho barbaridades y a mí me importa un soberano pepino porque encuentro estamos todos metidos en un electrodoméstico, puede ser una televisión como un microondas. Nada de lo que pase en televisión es tan importante. Esto es todo un show, todo una estupidez», complementó el comunicador del Mucho Gusto.

Las declaraciones de José Antonio Neme siguieron apuntando a lo poco importante que son las interacciones en la pantalla chica. «Me parece a mi, lo digo en serio, que andarse picando porque el otro dijo, la otra me miró feo, es una hue…», señaló el ahora exlocutor de Radio Pudahuel.

Por su lado, Paula Escobar planteó que quizás Roberto Cox estaba pololenando en ese momento, por lo que planteó que en esos casos debe haber empatía. Mientras que Luis Sandoval dejó en la mesa la supuesta mala onda entre los dos protagonistas del cahuín.

«No le tengo ni mala ni buena, no lo conozco. Lo vi una vez en Londres, buena onda, súper simpático, me saludó y yo lo saludé, me dijo que iba a carretear y eso fue todo», continuó declarando José Antonio Neme, tal como consignó el medio antes mencionado.

Para ir cerrando sus deslenguadas declaraciones, el periodista dijo: «Yo se lo conté a Julio César Rodríguez también a modo de chiste, pero nadie se ríe en la televisión». Asimismo, para finalizar sus palabras, José Antonio Neme reflexionó lo siguiente: «si uno está en Londres trabajando, ¿Qué tiene de malo salir a relajarse después de su horario de trabajo?», cerró.