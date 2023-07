«¿Cuántos palitos le aumentaron el sueldo?»: Hacen bolsa a Julio César Rodríguez tras respuesta al supuesto complot en Gran Hermano Chile

La placa de nominación de esta semana en Gran Hermano Chile ha sido de lo más polémico del reality de Chilevisión, lo que se vio reflejado en la cuenta personal de Julio César Rodríguez.

Recordemos que durante la última jornada quedó la grande tras el supuesto complot contra Coni. Esto después de una supuesta de maniobra entre algunos participantes que se habrían puesto de acuerdo para votar, usando el número de huevos que les quedaba y asociándolo con la posición de la cama de Coni y de otros participantes de la «familia lulo» como Francisco y Jennifer.

Asimismo, hay que destacar que las críticas de los usuarios fueron más fuertes que nunca. Todos llegaron en masa a la cuenta del «JC que le dicen» y de otras figuras de Gran Hermano Chile como Diana Bolocco y Fran García-Huidobro.

Sin embargo, la tormenta no pasó y todo se intensificó anoche después de que Vivi como líder de la semana salvara a Skarleth. Esto ocurrió después de que los animadores del reality confirmaron que no hubo complot con un sobre rojo. Así fue como la placa quedó con Jennifer, Coni y Francisco, lo que terminará con la eliminación de uno de esos tres.

Las consecuencias de la respuesta al presunto complot en Gran Hermano Chile

Tal como te mencionamos anteriormente, la odiosidad de las redes sociales no se detuvo. Hubo cibernautas que quedaron tan descontentos con la decisión de Chilevisión que denunciaron la cuenta de Instagram de Gran Hermano Chile (@granhermanocl), hasta el punto de la red social bajara la cuenta.

No contentos con lo anterior, también volvieron a dirigirse a las plataformas de los involucrados en el reality de Chilevisión tal como ocurrió en el perfil de Julio César Rodríguez, a quien no le perdonaron la forma de entregar la información de que no hubo complot.

«Julito que mal que pena por usted sabe que fue complot xao a Canal 13 😂»; «te pagan por trabajar, ve la cagá de reality sw»; «OYE PA KE TE BURLAS DE LA AUDIENCIA?»; «Cuantos palitos le aumentaron el sueldo???»; «Te vendiste de nuevo Julito , volviste a ser el de antes», escribieron algunos de los usuarios en el perfil del animador.