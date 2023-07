Gustavo Quinteros desclasifica el difícil momento que vivió exjugador de Colo-Colo tras pelear el descenso: «Lloraba de una manera desconsolada»

Recientemente, previo al partido de Colo-Colo vs O’Higgins, en dialogo con «Media Punta», Gustavo Quinteros recordó el difícil momento que vivió en el 2021 en el cuadro albo. Periodo en el que tuvo que pelear por no descender con tan solo algunos meses de haber llegado al club.

De este modo, el director técnico señaló que a pesar del mal momento deportivo que pasaba el equipo, esto no fue impedimento para su llegada.

«Mis amigos y gente del fútbol me decía: ‘Gustavo espera un poco, es un equipo en zona de descenso’, pero no, Colo-Colo es un equipo grandísimo y me encanta Chile, yo quiero ir y tengo confianza», señaló según consignó 24 Horas. Además agregó: «Fue una decisión arriesgada, pero no me arrepiento para nada».

En este contexto, el entrenador de Colo-Colo recordó el difícil momento que vivió el plantel y en particular Gabriel Suazo, luego de empatar con O’Higgins y tener que disputar el partido por la promoción.

Gustavo Quinteros el difícil momento que vivió Gabriel Suazo

«Después de ese partido yo vi una situación horrible en el vestuario de, por ejemplo Gabriel Suazo y otros jugadores. Una situación de angustia, llanto, de dolor», mencionó el director técnico de Colo-Colo.

«Todos estaban tristes, pero Gabriel lloraba de una manera desconsolada. Él y toda su familia tienen una conexión especial», explicó Gustavo Quinteros.

«Volvimos en el micro al estadio y me di cuenta que tenía que hacer algo», recordó. Además, añadió: «Me acuerdo que subí a la parte de arriba del bus y conversé con todos los jugadores, creo que fue una charla muy importante, faltaban tres días para el partido de promoción, y creo que esa charla salió muy bien y ahí sentí que los jugadores se recuperaron, estaban bien e iban a jugar con todo lo que tenían».

«Ese partido (contra Universidad de Concepción) entramos a jugar una final, con el cuchillo entre los dientes, y creo que la actitud de los futbolistas fue superior a la del rival», expresó el entrenador de Colo-Colo.