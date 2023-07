«Te han dañado tanto»: Las profundas declaraciones de la mamá de Coni tras el conflicto de su hija con Trini en Gran Hermano Chile

El distanciamiento de Coni y Trini en Gran Hermano Chile ha dado bastante que hablar tanto dentro de la casa como en las redes sociales, siendo un ejemplo de ello la reacción de la mamá de una de las protagonistas del conflicto.

Se trata de Paola, la madre de Constanza Capelli, quien sigue atentamente la participación de su hija. Lo anterior se puede observar a través de cuenta de Twitter, espacio en el que se refirió a la lejanía que hay entre Coni y Trinidad.

¿Qué dijo la mamá de Coni tras la controversia en la casa de Gran Hermano Chile?

«Dos mujeres hermosas que han sufrido en sus vidas», partió diciendo Paola mediante la red social. Asimismo, la mamá de Coni dijo: «mi bebé que sufre cuando tocan heridas que no han sanado y Trini que hace todo por tratar de encajar cuando te han dañado tanto», agregó la progenitora de la controversial jugadora de Gran Hermano Chile.

Para cerrar sus palabras, no culpó a ninguna de las dos chiquillas de la polémica al decir lo siguiente: «eso no las convierte en malas personas solo en chicas que aún no han sanado💚», cerró Paola a través de su cuenta.

El desahogo de una de las protagonistas

En el marco de la tarea de salvación de Francisco, quien le permitió a Coni salir de la placa y asegurar una semana más en la casa, fue la misma chiquilla quien se refirió a su distanciamiento con Trini tras ser consultada por Diana Bolocco.

«El tema con Trini partió porque ella me comenzó a contestar de cierta manera. No fue solamente conmigo, también tuvo un conflicto con otra persona y empecé a notar como que ella empezó a descuidar la relación de amistad en ese sentido, y desde ahí partieron todas las discusiones. No fue la primera que tuvimos y no fue sobre Fran, sino que a raíz de otras cosas», expresó Constanza antes de entregar detalles de su relación con Trini.

«Teníamos una relación de mucha confianza, donde cuando ella lo pasaba mal yo estaba ahí. Yo soy muy comunicativa, pero de repente la Trini se cerraba y no me escuchaba o me decía que no, invalidaba un poco las cosas que sentía, cuando ella me decía cosas si la escuchaba, si la entendía o trataba de hacerlo», continuó diciendo Coni junto asegurar que ella es leal y que no quiere exponer a Trini quien fue su amiga.