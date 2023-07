«Hermosa guerrera»: la postal de Claudia Conserva sobre su programa que sacó aplausos en redes

Claudia Conserva está cerrando muy bien la semana ya que después de la mala onda que ha recibido su programa de TV+, la animadora recibió un masivo apoyo durante las últimas horas.

Este gran aspecto se pudo observar en la cuenta de Instagram de la conductora de televisión, quien se llenó de buena onda tras referirse a la más reciente edición de «Claudia Conversa». Mismo contexto en el que habló de la visita que tuvo el programa que anima en TV+.

«La alegría de encontrarnos este jueves en @claudiaconversatvmas, que linda y simpática @lauraprietov nuestra invitada. Recuerden que tenemos dos horarios 14:00 y 19:00 🤟💫 @lafranconserva @titigh», escribió Claudia Conserva en la publicación de su Instagram que generó decenas de reacciones positivas.

«Te admiro Claudia. Arriba el ánimo ❤️»; «Hermosa guerrera»; «¡Me encanta ❤️🙌👏! Arriba la brillantez de sus miradas💕✨💫»; «Qué bonita foto, porque se te ve feliz… después de la tormenta, salió el sol 👏👏»; «Qué lindo es volver a verte sonreír»; «Qué maravilla verte feliz 😍», son algunos de los mensajes positivos que le enviaron a Claudia Conserva en su cuenta.

La aclaración de Claudia Conserva en la pantalla chica

«A la gente que le molesta y que me escribió porque salgo con el parche y que encuentran de mal gusto: quiero decirles que yo sufro de bochornos, cuando usted tiene frío, yo tengo calor», partió diciendo la conductora de televisión en una de las ediciones del programa de TV+.

Del mismo modo, Claudia Conserva continuó diciendo de forma tajante: «entonces, no estoy dispuesta a ponerme un beatle hasta el cuello, porque a usted le puede molestar que se me asome un poco el parche», respondió la animadora, según consignó Radio Pudahuel.

«Este parche, para los que no saben, es producto de que me sacaron el catéter, o sea, un parche de alegría y no es porque me esté victimizando, lo aclaro altiro», agregó Claudia Conserva a través de su actual proyecto en la pantalla chica.

Para continuar con sus palabras, la conductora de televisión señaló: «lo aclaro, porque después dicen ‘miren, sale mostrando el parche, qué desubicado’», complementó la animadora de Claudia Conversa en TV+.