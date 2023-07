«Más callada que velorio de mimo»: la drástica decisión de la hermana de Claudia Conserva tras potentes críticas en su contra

El programa de Claudia Conserva se ha caracterizado por no tener una buena recepción en redes sociales, lo que ha provocado diversas reacciones en el panel del programa de TV+.

Fue hace casi una semana cuando la hermana de la animadora (quien ha sido el principal blanco de críticas), alzó la voz en la pantalla chica después de unas declaraciones de Claudia Conserva que la involucraron a ella.

«Si sobro, díganmelo altiro. Me pagan mi sueldo y me quedo en mi casa», lanzó Francesca sobre el final del espacio de TV+, según rescató Publimetro.

«El Pollo (Juan Carlos Valdivia) iba a tener un solo segmento, y le das todo el programa, ocupando mi sección (…) Ya van dos días así. La gente me humilla en redes sociales, dicen que estoy acá por ser tu hermana», sostuvo la panelista de TV+ en uno de los recientes programas.

Pero la cosa no solo se quedó en lo anterior, ya que la hermana de Claudia Conserva incluso lanzó una «crítica» final que generó las risas de la animadora. «Desde que te mejoraste, hablas mucho», lanzó Francesca después de sus declaraciones que fueron una mezcla de tonos serios y de broma.

¿Cuál fue la tajante decisión de la hermana de Claudia Conserva?

Fue en otro de los recientes episodios de Claudia Conversa cuando la animadora se refirió a la situación de su hermana, según rescató La Cuarta.

«La Fran se enojó, porque no tiene sección, en el fondo, siente que está acá solo por ser mi hermana, y que no tiene mérito», planteó Claudia Conserva en las pantallas de TV+.

De igual manera, la conductora señaló: «Entonces me dijo: ‘ya que no me dan nunca la palabra, y no puedo conversar, voy a ser como una de esas estatuas humanas que no hacen nada, pero que si les lanzas una moneda, se mueven'», continuó diciendo previo a que su hermana entrara al estudio vestida totalmente de ninja, solo con los ojos descubiertos y con el objetivo de no decir ni una sola palabra.

«Va a estar más callada que velorio de mimo», lanzó Gilberto Gil, la voz en off del programa, a modo de talla. Por su lado, Claudia Conserva le planteó a su hermana que no era buena idea, antes de que Francesca saliera de su personaje y tuviera tiempo para llevar a cabo su sección sobre curiosidades.