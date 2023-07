«Lo único que hace es menospreciar a…»: la feroz crítica contra Claudia Conserva por actitud en su programa

Claudia Conserva sigue recibiendo mala onda en redes sociales debido a su programa de TV+, donde curiosamente la animadora recibió una crítica relacionada con su hermana Francesca.

Este aspecto es llamativo ya que una cibernauta defendió a la «Fran», un rostro televisivo que ha sido muy cuestionado por sus apariciones en el espacio denominado «Claudia Conversa».

«Me carga la Claudia que lo único que hace es menospreciar a su hermana en todo, la vive criticando y ella es una buena persona se le nota mucho», le escribieron a Claudia Conserva en su perfil de Instagram.

De igual manera, la cibernauta cerró sus palabras lanzando lo siguiente: «creí que con lo que le había pasado dejaría de ser tan altanera», remató haciendo referencia al cáncer de mama que tuvo la animadora y que por suerte superó hace muy poco tiempo.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que la usuaria recibió réplicas por otras personas. «jajaja pero ese es un juego televisivo… ellas se adoran!!» y «otra más hablando tonteras, es un juego dejen de criticar, muy simple no lo veas, chaoooo», es parte de lo que le respondieron a la cibernauta.

¿Cuál fue la cómica decisión que tomó la hermana de Claudia Conserva en la pantalla chica?

Fue en otro de los recientes episodios de Claudia Conversa cuando la animadora se refirió a la situación de su hermana, según rescató La Cuarta.

«La Fran se enojó, porque no tiene sección, en el fondo, siente que está acá solo por ser mi hermana, y que no tiene mérito», planteó Claudia Conserva en las pantallas de TV+.

De igual manera, la conductora señaló: «entonces me dijo: ‘ya que no me dan nunca la palabra, y no puedo conversar, voy a ser como una de esas estatuas humanas que no hacen nada, pero que si les lanzas una moneda, se mueven’», continuó diciendo previo a que su hermana entrara al estudio vestida totalmente de ninja, solo con los ojos descubiertos y con el objetivo de no decir ni una sola palabra.

«Va a estar más callada que velorio de mimo», lanzó Gilberto Gil, la voz en off del programa, a modo de talla. Por su lado, Claudia Conserva le planteó a su hermana que no era buena idea, antes de que Francesca saliera de su personaje y tuviera tiempo para llevar a cabo su sección sobre curiosidades.