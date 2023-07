«No me cagues mi carrera»: Daniela Aránguiz revela polémico mensaje que le habría enviado Maite Orsini

Daniela Aránguiz estuvo este viernes en Podemos Hablar, donde entrego detalles inéditos con respecto a su reciente quiebre amoroso.

En este contexto la panelista de Zona de Estrellas en conversación con Jean Philippe Cretton dio a conocer un polémico mensaje que supuestamente le habría mandado Maite Orsini.

La exchica Mekano señaló que contactó a la diputada con la finalidad de confirmar si es que esta tenía un romance con su esposo.

«Conversé con Maite, porque le dije: quiero saber si tú estás saliendo con mi marido. Ella me respondió: ‘yo no tenía idea que todavía… A mí Jorge me dijo del principio que ustedes dos no tenían nada’», señaló Daniela Aránguiz en PH.

«Maite me dijo: ‘No me cagues mi carrera, caguémonos a él’. Eso lo tengo escrito, palabras de ella», le mencionó a Jean Philippe Cretton.

De todos modos, la exchica Mekano dijo que la culpa de toda esta situación no es de la diputada.

«Ella no tiene la culpa, tiene la culpa de haberle creído. Yo creo que ella es una víctima de él, cien por ciento, ósea si piensan que le arruinó en cierto modo su reputación política, también tiene razón», expresó Daniela Aránguiz en el programa de Chilevisión.

«Yo te dije: la culpa no es de ella, ella está teniendo una relación (que) es ficticia, porque no empezó cien por ciento verdadera, la relación ya empezó basada en mentiras. Las relaciones deben ser verdaderas, esa relación ya empezó con infidelidades y mentiras», agregó.

Daniela Aránguiz habla de su relación con Luis Mateucci

Otra de las cosas de las que habló Daniela Aránguiz fue de su relación con el exchico reality, Luis Mateucci.

«Luis me ha hecho vivir lo que, y nunca viví, algo super simple. Un día me dice vamos a tomarnos una cerveza y le digo con quién vamos, y me dice, ¿necesitamos ir con alguien más», señaló la chiquilla.

De todas formas, aseguró prefiere no ponerle nombre a su relación con el exchico reality.