«Por fin va a poder…»: la dura arremetida de Daniela Aránguiz contra la mamá de Maite Orsini

Daniela Aránguiz volvió a ser el centro de atención de la farándula nacional, después de arremeter contra ni más ni menos que la mamá de Maite Orsini.

La panelista de Zona de Estrellas ocupó sus historias de Instagram para lanzarse sin filtro contra la progenitora de la diputada, quien alzó la voz durante la última jornada para referirse a las críticas contra su hija.

«¿Será que alguna vez sacó una portada por su música? O por actuar JAJAJAJJAJA. Felicidades, por fin va a poder cantar con público. Me da risa expuesta? JAJAJA. La gente está cansada que le mientan en la cara», arremetió la también influencer en su cuenta de Instagram.

¿Qué dijo Daniela Aránguiz sobre la conversación que tuvo con Maite Orsini?

La exchica Mekano no tuvo un paso «piola» por las pantallas de Chilevisión durante su conversación con Jean Philippe Cretton en Podemos Hablar (PH).

A través de este espacio, Daniela Aránguiz entregó detalles del diálogo que tuvo con la diputada, a quien contactó para saber si tenía un romance con su expareja, Jorge Valdivia.

«Conversé con Maite, porque le dije: quiero saber si tú estás saliendo con mi marido. Ella me respondió: ‘yo no tenía idea que todavía… A mí Jorge me dijo del principio que ustedes dos no tenían nada’», señaló Daniela Aránguiz en PH.

Además, la panelista de Zona de Estrellas dio a conocer un polémico mensaje que supuestamente le envió Maite Orsini.

«Maite me dijo: ‘No me cagues mi carrera, caguémonos a él’. Eso lo tengo escrito, palabras de ella», le mencionó a Jean Philippe Cretton.

De todos modos, la misma polémica chiquilla dijo que la responsabilidad de toda esta situación no es de la diputada.

«Ella no tiene la culpa, tiene la culpa de haberle creído. Yo creo que ella es una víctima de él, cien por ciento, ósea si piensan que le arruinó en cierto modo su reputación política, también tiene razón», expresó Daniela Aránguiz en el programa de Chilevisión.