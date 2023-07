«Es algo tan destructivo…»: Vanessa Daroch enciende las alarmas con impactante predicción para el sur de Chile

Recientemente la tarotista Vanessa Daroch sorprendió a todos con una impresionante predicción que realizó en el programa La Hora de Jugar de Mega.

En esta instancia señaló que se podría desarrollar un trágico hecho en el sur de nuestro país.

La predicción de Vanessa Daroch sobre el sur de Chile

«Pocas veces me aparece algo tan claro como lo que me apareció y que es para el sur de Chile. Esto yo lo vi para dos o tres semanas. No debería pasar más de eso. Es algo tan destructivo como un temblor«, mencionó Vanessa Daroch.

Además, comentó que pudo ver «mucho lodo, mucho barro y ríos de barro«. Asimismo, agregó que «lo que a mí me llamó la atención es que veía un tornado o una tromba».

«Era algo muy fuerte. No me mostraba si era del agua o de tierra, pero era muy destructivo. Veía techos, puertas», complementó Vanessa Daroch en el espacio de Mega.

«lo corroboré con dos tarot y con péndulo y en todo era ‘sí’. Cuando uno da una predicción trata de no influenciarse por otros. Uno tiene que estar muy fresquita, muy limpia», explicó la tarotista.

«Ojalá lo que yo vi no sea tal, porque los giros que daba eran muy, muy fuertes», comentó sobre la predicción que tuvo sobre el sur de Chile.

Cabe destacar que esta no fue la única predicción que realizó Vanessa Daroch durante esta oportunidad.

Durante esta misma instancia la tarotista señaló que un futbolista de la selección nacional deberá enfrentar una difícil situación.

«Sentía mucho, mucho dolor de parte de este jugador. Dolor físico, no sentimental, ni de separación», mencionó.

«No sé cómo explicarlo, las kinesiólogas me van a matar, pero es como por hueso. No es como un desgarro, es como una fractura», agregó Vanessa Daroch.

Además, explicó que esto pasaría durante este año pero no inmediatamente.