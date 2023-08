Alejandra Valle hace pebre a José Luis Repenning tras cuestionado despacho por sistema frontal: «no sirve y no ayuda en nada»

Este miércoles en el reciente capítulo del programa, «La Voz de los que Sobran», Alejandra Valle no dejó pasar la oportunidad para lanzar una potente crítica hacia su compañero de profesión, José Luis Repenning.

Resulta que todo partió cuando el panel del espacio estaba hablando y analizando los diversos cuestionamientos hacia las autoridades de gobierno que se han hecho en medio de la catástrofe por el sistema frontal en la zona centro sur.

Bajo este contexto, la comunicadora señaló: «Me parece mezquino y morboso que estemos preguntándonos dónde está el Estado, si el Estado ha demostrado con creces que está en las calles».

Siguiendo en esa línea, Ale Valle añadió: «El Estado es los municipios, el Estado es cada uno de los trabajadores y empleados públicos de carrera que están en las calles».

La fuerte crítica de Alejandra Valle hacia José Luis Repenning

Pero esto no quedó ahí, puesto que la periodista abordó la criticada cobertura de José Luis Repenning en el matinal «Tu Día». Pues recordemos que el profesional de Canal 13 llegó hasta a ser tendencia en las redes sociales por su forma de actuar y comunicar en medio de la catástrofe que azotó a la zona centro sur el reciente fin de semana.

En este sentido, la mujer aseguró que: «Lo que vemos es un show morboso (…) ¿Era necesario que se metiera al agua hasta la cintura para explicar lo que está pasando? ¿Es necesario? Creo que no».

Y para cerrar, Alejandra Valle terminó su dura reflexión expresando tajantemente que «eso es morbo, eso se llama show, no sirve y no ayuda en nada». Dicho esto, sentenció: «Informemos sobre lo que está haciendo el Estado, pero no nos detengamos a hacer un show de las desgracias de las personas».