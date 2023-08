El Purgatorio: Daniel Fuenzalida se sincera sobre los problemas que le ha traído Sergio Rojas: «Me siento el hermano mayor»

La noche de este jueves, el estelar de Canal 13, «El Purgatorio», tuvo como invitados a nada más ni nada menos que a nuestro locutor, Daniel «Ex Huevo» Fuenzalida y a la animadora de TVN, Yamila Reyna.

En este contexto, los famosillos repasaron diversas polémicas y escándalos que han marcado su vida pública y privada para ser expuestos al público. El cual decide quién se va al Paraíso y quién al Infierno.

Daniel Fuenzalida y el término de Me Late en TV+

Pues como suele ser en el espacio conducido por Nacho Gutiérrez, los invitados se sometieron a ácidas preguntas sobre su vida. En este sentido, Daniel Fuenzalida abordó su salida y el término de Me Late en TV+, lo cual lo tomó totalmente por sorpresa.

«Subo y me dicen ‘te queremos comunicar que el programa se termina'», señaló en el Purgatorio, luego de que un ejecutivo del canal lo llamara un viernes a solo 15 minutos de terminar el último capítulo del espacio farandulero.

La constantes roces con Sergio Rojas

Por otra parte, nuestro locutor de Central RadioActiva se sinceró con respecto a la compleja relación que tiene con Sergio Rojas. Pues el panelista de Me Late ha estado envuelto en más de alguna polémica por información que da tanto en TV como en sus lives en su cuenta de Instagram.

Con relación a ello y las salpicaduras que le llegan por trabajar con Rojas, el «ex huevo» no tuvo pelos en la lengua para explicar por qué siempre sale en defensa de él a pesar de los problemas que le ha traído. «Me gusta apoyarlo, aconsejarlo, aunque me lleve disgustos, me siento el hermano mayor de Sergio».

Ante esto, complementa que le gusta trabajar con personas que no les han dado oportunidades en la televisión. Pues señala que el comunicador farandulero ha recibido «muchos portazos». Aunque reconoce que «es un trabajo permanente tener a Sergio Rojas en el panel».