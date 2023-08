Anita Alvarado recordó a su hermano fallecido en el debut de El Purgatorio: «Bien muerto está»

Durante la noche de este jueves se vivió el debut de El Purgatorio de Canal 13. En esta oportunidad el espacio conducido por Nacho Gutiérrez contó con la presencia de dos conocidas mujeres. Hablamos de Anita Alvarado y Cathy Barriga.

Cabe destacar que este programa, está centrado en juzgar a los invitados para posteriormente enviarlos al «Paraíso» o al «Infierno». Además, cuenta con dos médiums (Vanessa Daroch y Marjorie Ulloa), las denominadas «canalizadoras», quienes son las encargadas de contactarse con los familiares fallecidos de los participantes.

En este sentido, el episodio contó con un llamativo momento. Resulta que Marjorie Ulloa se comunicó con el hermano fallecido de Anita Alvarado, quien perdió la vida a los 25 años.

Ante esto, la «Geisha» sorprendió a todos con una sincera revelación que hizo en El Purgatorio.

Anita Alvarado recordó a su hermano fallecido en el debut de El Purgatorio

Anita Alvarado reveló que su hermano era drogadicto y que hizo sufrir mucho a su familia. Especialmente a su madre.

«Bien muerto está, porque mi mamá no dormía por él, fue un niño muy malagradecido. Nos robó todo», expresó en El Purgatorio.

Ante esto, Anita Alvarado rompió en llanto. Asimismo, mencionó que intento ayudarlo en diversas oportunidades enviándolo a rehabilitación, sin embargo, esto no tuvo éxito.

Además, también se refirió a una lamentable experiencia. «Mi hermano me llevó a la humillación más grande, y humillarse no es ser prostituta. Me dijo que tenía que acompañarlo a comprar drogas, y me sentí una fracasada. El consumidor no se conforma con consumir solo, quiere que el otro también se consuma», contó.

Cabe destacar que luego de la votación del público, Anita Alvarado fue la primera ganadora de El Purgatorio y consiguió el pase al «Paraiso». De este modo ganó un viaje al Caribe.

Por otro lado, Cathy Barriga se fue al «Infierno».