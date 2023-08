«El favorito de la producción»: Televidentes estallan contra Gran Hermano por dejar a Lucas luego de su renuncia

Esta semana Gran Hermano Chile sorprendió al anunciar la renuncia de Lucas Crespo. Cabe destacar que el participante ratificó su decisión, por lo que su salida parecía algo inminente, sin embargo, esto no ocurrió.

Al renunciar, el joven aseguró que era debido a problemas de salud. «Me quiero ir, de forma definitiva ya. Estoy pa’ la cagá. Me despierto con dolores, la rodilla no me da más. Me reactivé una hernia que tenía hace tiempo», señaló.

Asimismo, el participante de Gran Hermano Chile también agregó: «me metí a esto porque quería cumplir mi sueño del deporte… y estoy desbaratándome acá dentro. Estoy todo el día pensando en el dolor y vivo pensando en que me duele, lo paso mal y estoy con la cabeza en otro lado. Si voy a estar así acá, prefiero no estar. Esta vez no cambio de opinión».

Sin embargo, cuando estaba por abandonar de forma definitiva el encierro, el joven se arrepintió y se los hizo saber a Diana Bolocco y Julio César Rodríguez durante el capítulo estelar de la noche de este jueves.

Ante esto, los animadores del reality le señalaron que la decisión no pasaba por ellos, por lo que debía ir a hablar con «Gran Hermano».

De este modo, Lucas Crespo fue al confesionario para solicitar una nueva oportunidad.

«Me quiero quedar acá (…) Siento que ahora tengo un propósito», señaló. Además, añadió: «Me quiero quedar acá, porque están mis amigos, esta es una oportunidad de puta madre».

Además, el participante de Gran Hermano Chile pidió disculpas y aseguró que no volverá a renunciar. «Si me echan, que me eche la casa, el público, como son las reglas», agregó.

Ante esto, «Gran Hermano» aceptó darle la posibilidad de quedarse. Algo que no le pareció correcto a muchos seguidores del reality.

La molestia de los televidentes de Gran Hermano Chile

Luego de que se confirmará que finalmente Lucas Crespo no abandonará Gran Hermano Chile, diversos seguidores del reality manifestaron su descontento al respecto.

«Lucas Crespo es un CAGON con mayúscula. Poco hombre y sin pantalones que no se hace responsable de sus decisiones». «Yo pensé que Arturo Vidal y el poeta Orellana eran venden humos, pero Lucas Crespo la cago. Todo el show para al final quedarse pffff». «Me sigue impresionando demasiado que Lucas renuncie semana por medio y que producción no lo sancione ni lo meta a placa»; «Lucas siendo el favorito de la producción». Fueron algunas de las reacciones que dejó esta situación en Twitter.