Arturo Guerrero es duramente confrontado por alza de las papas y se justifica: «No hay colusión»

Una de las personas que han salido al baile por la drástica alza de las papas es sin duda Arturo Guerrero, reconocido por ser durante años el vocero de La Vega. Pues ha sido uno de los principales apuntados tras los precios que se han disparado, los cuales defiende con uñas y dientes.

En este contexto, el comerciante sostuvo una conversación dentro del programa de TVN, «Hoy se Habla», donde se refirió al tema. «Yo lo dije en agosto del año pasado, que la papa iba a subir de precio este año. El problema es que se mantuvo por siete u ocho años al mismo valor. Los desinfectantes, abonos, semilla, mano de obra, traslado… La gente se olvida».

Arturo Guerrero y su justificación a la drástica subida de precio de las papas

Ante esta explicación, Gino Costa no se guardó nada y le consultó: «Puedo entender que este tiempo se frenaron, pero, ¿cómo la suben cuando estamos complicados económicamente? El ministro se enojó y habló de colusión… Creo que no me la pueden subir ahora».

Interpelación que Arturo Guerrero no tardó en responder, protagonizando un tenso momento. «Gino, dame una explicación racional… La papa es una necesidad, pero cuando hablamos de agricultura, mano de obra, y el costo que tiene producir, seamos serios».

A lo que agregó: «Para algo están los organismos, pero les aseguro que no hay colusión. Se los aseguro y se los doy por firmado. Esto es oferta y demanda».

Con respecto a la llegada de la papa argentina a nuestro país para intentar nivelar el precio del carbohidrato que supera los 35 mil pesos el saco, el vocero de La Vega señala que «Chile no es un productor que exporte papas. Chile producía papas, habían zonas… La Serena plantaba papa nueva, hoy día ya no planta la cantidad que requiere la Región Metropolitana».

Y para cerrar, dijo: «Hoy día lo que se sembró (en Chile) no da abasto, tan simple como eso», sentenció.