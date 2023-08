«El mismo que está en juicio por agresivo»: Hacen bolsa a Lucas Crespo por explicación sobre polémica con Bigote en Gran Hermano

La noche de este lunes, tal como suele suceder con cada eliminado, Lucas Crespo pisó los estudios de Chilevisión para conversar con el panel de Gran Hermano Chile, donde abordó todas las polémicas en las que se vio envuelto en el encierro.

En ese sentido, habló sobre su polémica con el perrito de la casa, «Bigote», a quien le apretó el hocico hasta hacerlo llorar cuando éste solo quería jugar. Dicho esto, el ex participante defendió con uñas y dientes su accionar, lo que provocó una lluvia de reacciones en las redes sociales.

Lucas Crespo partió así su defensa: «Encuentro injusto que se me tilde de maltratador en el aeropuerto, que me tilden de maltratador de animales es más fuerte que la cresta», refiriéndose a lo que le dijeron en su llegada al aeropuerto.

A lo que agregó: «¿En qué momento? ¿Cuándo en mi vida le hice algo a Bigote?», haciéndose el desentendido. En esa línea, explicó la polémica situación que vivió con la mascota de Gran Hermano, afirmando que él estaba dormido y que lo pasó a llevar de forma «involuntaria», además de señalar que siempre jugaba con el peludo.

«Me pudo a haber mordido y yo haber sacado la mano. No tengo idea qué carajo pasó. No me acuerdo», expresó.

Hacen pebre a Lucas Crespo por sus explicaciones por caso Bigote

A pesar de sus palabras, las redes sociales no le compraron una y demostraron todo su descontento en la web.

«Resulta que ahora para el panel, Lucas pasó de ser un maltratador de animales a convertirse en San Francisco de Asís», «El qliao mismísimo ctm q tiene un juicio por lesiones graves!!!», «Lucas! Lo vimos todo y todos los días, así que por más que cambies tu discurso, no te compramos nada, no somos la producción que te ayudó a mantenerte ahí, somos los que te hacemos famoso y los q no, ojo! Que tus actos hablan más fuerte q tus palabras», «ahora lucas es el mesías de los perros», «JAMÁS podrás quitarte la etiqueta de ‘maltratador y enfermo’ que TODO chile vio», «el mismo que está en juicio por agresivo», fueron parte de los comentarios de los televidentes, quienes también criticaron a la producción por «tratarlo como rey» y «limpiarle la imagen».