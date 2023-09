7 aesthetics que son tendencias en moda para esta temporada

El concepto de “aesthetic” viene sonando fuerte desde hace un tiempo, y hace referencia precisamente a la estética, pero no cualquiera, sino aquella que recuerda épocas pasadas. Es un dejo de nostalgia en que puedes elegir una prenda vintage, pero que traiga al presente la esencia de la ropa mujer con propuestas que van de lo romántico hasta los mensajes rupturistas.

Tipos de aesthetics que debes conocer

Pensando en que cada década se caracterizó por cierto estilo particular, se puede decir que existen diversos tipos de tendencias aesthetic que abarcan distintos gustos. Es importante conocerlas para encontrar la que te representa y más vaya contigo, porque también puedes aplicar este aspecto a tu estilo de vida.

1. Cottagecore

Este concepto viene de “cottage”, palabra inglesa que quiere decir “casa de campo” y precisamente se refiere a un estilo de aesthetic que incluye vestidos floreados y vaporosos, blusas con manga globo o acampanadas, cuellos grandes de tipo juvenil, faldas midi, sombreros de paja, vuelos, repujados y más. Es una tendencia que evoca la vida en el campo, con una onda romántica y muy femenina, tranquila y relajada.

2. Ropa mujer Y2K

El estilo Y2K corresponde a la sigla de “years 2000” o años 2000, época en que la moda era bastante particular: pantalones a la cadera, tops ajustados de encaje y con pabilos, cinturones gruesos, cadenas a la cadera, minifaldas tableadas, anteojos tipo película futurista, carteras pequeñas bajo el brazo, tops strapless, e incluso los buzos de terciopelo, entre otras prendas que ya creías habían quedado atrás.

3. College

Ya habrás adivinado de qué se trata esta tendencia. Pues, ¡claro!, se distingue por ser más sofisticada, ya pasando a la etapa universitaria con aires intelectuales y más elegantes. Las faldas tableadas y los mocasines son grandes protagonistas de este estilo, junto con suéteres de punto, los puños y cuellos rayados, los polerones universitarios, las insignias y los números.

4. Urbano

El estilo urbano se caracteriza por los pantalones anchos tipo cargo, los polerones y poleras crop, las zapatillas con grandes plataformas, accesorios voluminosos, polerones oversize y otros elementos que nacen de la cultura hip-hop de los años 80. No necesariamente tienes que integrar todos estos elementos a tu outfit, pero algunos de ellos te darán el toque de mujer de ciudad.

5. Normcore

Existe, aunque no lo creas, una tendencia que apunta a vestir “normal”, es decir, a no sentir siempre la necesidad de llevar algo llamativo o estridente, y simplemente optar por lo básico, vistiendo jeans, zapatillas y una polera. A esta tendencia se le denomina “normcore” y te puede simplificar la vida si de pronto te sientes cansada de pensar en qué ponerte, pero no quieres perder el estilo. Además, entrega una vibra casual que resulta interesante.

6. El grunge sigue presente en la ropa mujer

Dentro de la moda de los 90 está el estilo grunge, popularizado por bandas como Nirvana. Este estilo ya viene con fuerza desde hace algunos años, pero sigue vigente en la ropa mujer. Consiste en llevar jeans rasgados, poleras oversize, algún chaleco o sweater vintage, bototos y zapatillas bajas de lona.

7. Baddie

El estilo baddie apunta a vestir ropa ajustada y colores llamativos en el vestuario y el maquillaje, el cual debe lucir perfecto al igual que las uñas y el pelo. El brillo y el glamour caracterizan esta tendencia popular en Instagram y TikTok. Sin duda la idea de esta estética es no pasar desapercibida.

Ahora que tienes todas estas opciones, puedes ver la que va más acorde a tu personalidad y definir cuál es tu estilo preferido en ropa mujer.