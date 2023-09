«Ando toda caliente»: La jugada colaboración de Fran Maira con Netflix Chile que sacó aplausos

Fran Maira ha tenido una última jornada bastante movida, ya que además de confirmarse su reingreso a Gran Hermano Chile, la «oveja» realizó una inesperada y jugada colaboración con Netflix Chile.

La chiquilla simuló una conversación con «Otis», uno de los personajes principales de la serie Sex Education que estrenó su última temporada este 21 de septiembre en la conocida plataforma de streaming. En ese contexto, la chiquilla «se sinceró» sobre sus necesidades sexuales.

«En volá, tú no cachaste nada porque pasai viendo Netflix. Pero, ¿te cuento algo? Hace 90 días que no me tiro a nadie, ando toda caliente», fue una parte del diálogo ficticio de la jugada chiquilla, quien colaboró con la plataforma de streaming a través de su tienda de ropa interior y lencería, «Belaira».

Reacciones de los cibernautas

Bastaron solamente dos horas para que la publicación de Netflix estallara con más de 29 mil me gusta y cerca de dos mil comentarios sobre el inesperado video. Asimismo, hay que mencionar que la mayoría destacó la gran colaboración de Fran Maira con la conocida plataforma.

«LA REINAAAA ROMPIENDOOO QUE SABEEEN😍🔥👏🏻»; «no me cae bien la fran , pero siento que quedó excelente el video jajaja toda su ondaa»; «AL FINAL LA FRAN TIRA CON OTIS 😂»; «El Oscar para la fran xaaaao 🐑 ❤️»; «LA OVEJA ESTÁ TRIUNFAAANDOOOOOO🔥», fueron lo que dijeron algunos cibernautas en Instagram.

Su regreso a Gran Hermano

Francisca también está viviendo un excelente momento relacionado con su vuelta al reality de Chilevisión. La osada jugadora fue la undécima eliminada del programa con un 88,40% de los votos negativos del público. Sin embargo, en el marco de la primera etapa del repechaje recibió tres votos positivos de los actuales jugadores de Gran Hermano. Eso lo permitió ingresar junto a Estefanía Galeota, Alessia Traverso Sebastián Ramírez y Francisco «papá lulo» Arenas.