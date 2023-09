«Aparte de fome, es imprudente»: Hacen bolsa a Miguelito tras ser confirmado para el reality «Tierra Brava»

Durante la tarde de este miércoles 20 de septiembre se dio a conocer que Hans Christian «Miguelito» Malpartida Esparza es el noveno confirmado para «Tierra Brava» y las reacciones de los cibernautas no se hicieron esperar.

«¡CONFIRMADO! 🤩 Miguelito es el nuevo participante en llegar al nuevo reality de Canal 13 #tierrabrava13 🔥 NUEVO REALITY Estreno OCTUBRE por #Canal13 y todas sus plataformas 📺📲💻», escribieron en el perfil de Instagram del próximo reality de la señal privada, donde varios cibernautas expresaron su descontento por la confirmación del comediante de 37 años.

«Motivo para no verlo»; «Tan pesadito este tipo !!!!!»; «Me tinca que es medio enojón, será interesante verlo a prueba en la hostilidad del encierro»; «Me carga y que lata q este él así no me dan ganas de verlo»; «Otro motivo para no verlo… insisto parece que el presupuesto no estuvo muy bueno para este reality»; «Hombre déspota y sobrao»; «Me desespera Miguelito. Aparte de fome, es imprudente. Uno de los personas menos atractivos para este casting», escribieron sobre Miguelito.

¿Qué dijo Miguelito sobre su ingreso al reality de Canal 13?

«Estoy con un poco de miedo porque la exposición en los realities es muy cuática. Además voy a ser la primera persona de talla pequeña en un reality y es una gran responsabilidad», admitió el noveno participante confirmado para «Tierra Brava».

Según Miguelito, entrar al reality es una oportunidad única para desafiarse a sí mismo. «Quiero ver de qué estoy hecho. Me da curiosidad saber si soy capaz, si voy a poder estar en un encierro sin teléfono, sin poder ver fútbol y compitiendo de igual a igual con gente de talla normal», indicó el ex Morandé con Compañía.

Sobre las competencias, Miguelito señaló: «como sea, no me voy a rendir, no me voy a achicar ante nada», aseguró el participante. Además, Hans Malpartida agregó que su única debilidad es el agua. De todas formas, el comediante de 37 años afirmó estar preparado para el desafío porque sabe que trabajando con un grupo puede rendir bien.

«Me gusta el trabajo en equipo, respetando las diferencias entre cada uno. Seguro que mis fortalezas no van a ir por el lado de lo físico, sino por las habilidades como tirarse por debajo de las mallas o entrar en espacios chicos, y la idea es que en el equipo se valore eso», expresó Miguelito.