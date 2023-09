¿Directo a Tierra Brava?: El sentido mensaje de despedida de Luis Mateucci para Daniela Aránguiz

En medio de las diversas especulaciones sobre el ingreso de Luis Mateucci al reality de Canal 13, «Tierra Brava», el chico reality realizó una publicación dedicada a Daniela Aránguiz.

Recordemos que hace unos días se conversó sobre ese rumor en Zona de Estrellas, programa farandulero en el que la ex chica Mekano es panelista. En ese contexto, Daniela Aránguiz confirmó cuál era su relación con el modelo que pasó por realities como «Volverías con tu ex?» y «Doble Tentación».

«Con Luis somos amigos, nos llevamos regios», afirmó la influencer. Además, la panelista farandulera también añadió: «si llegase a ser así que entre solterito», continuó diciendo en el espacio de Zona Latina.

La publicación del galán trasandino

Fue a través de las historias de Instagram de Luis Mateucci, donde el chico reality le dedicó unas palabras a Daniela Aránguiz.

«Sos la mujer perfecta para cualquier hombre. Qué difícil va a ser no tenerte. Te amo», dijo el argentino en la publicación que hizo crecer los rumores de su ingreso al reality de Canal 13.

¿Qué opina Daniela Aránguiz sobre el posible ingreso de Luis Mateucci al reality de Canal 13?

De acuerdo a las declaraciones antes mencionado, Daniela Aránguiz también añadió: «yo estoy en una etapa de mi vida en que no dejaría de hacer nada por nadie, y no me gustaría que no dejaran de hacer nada por mí», declaró la chiquilla.

Pero la cosa no se quedó en lo anterior, ya que la ex chica Mekano se refirió a un supuesto telefonazo que le habría llegado a Luis Mateucci desde Chilevisión.

«Entonces, si es que llegara a entrar, porque yo tenía entendido que iba a ‘Gran Hermano’, pero a cualquiera de los dos reality que entre, yo le deseo lo mejor y que entre soltero, que juegue y lo pase chancho. Lo que fue, fue y se agradece el tiempo», manifestó Daniela Aránguiz.