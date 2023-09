«Pamela Díaz te mandaron otro juguete»: Las redes quedan en llamas tras la confirmación de la nueva participante del reality «Tierra Brava»

El reality Tierra Brava volvió a dar que hablar durante la tarde de este jueves 21 de septiembre, pues se dio a conocer la décima confirmada del espacio de Canal 13. Ella es la modelo, influencer y personalidad televisiva peruana, Shirley Arica.

«Me considero una persona sin filtros, siempre digo lo que pienso, lo que siento. No soy de quedarme callada, yo doy mi opinión bastante firme, esa es mi personalidad. Si me buscan, me encuentran, no soy víctima jamás», sostuvo la chiquilla de 34 años.

En base a la personalidad de Arica, hay quienes la comparan con Pamela Díaz, ambas mujeres de gran impronta que se verán las caras en el nuevo reality show del 13. De hecho, la peruana declaró: «me han dicho que a ella le dicen ‘La fiera’ y yo les cuento que a mí dicen ‘La patrona’, así que está complicado el asunto». Igualmente, Shirley Arica agregó: «en caso de que me choque, va a encontrarme de todas maneras, no voy a quedarme callada. Pero esperemos que no eso no pase, para vivir en armonía… mientras se pueda», afirmó.

Por su parte, Pamela Díaz, tras conocer las palabras de Shirley, deja una simple pero contundente advertencia. «Fieras hay muchas, pero como yo ninguna», lanzó la comunicadora chilena, quien además añadió: «ella puede ser ‘La patrona’ o la que sea, pero mientras juegue bien su personaje y no se meta en mi área buena onda, ningún problema. Que trate de hacer gloria en el reality, le va a servir», remató.

Las reacciones tras las confirmación de la nueva chiquilla para «Tierra Brava»

A través del perfil de Instagram oficial del reality de Canal 13 los comentarios se dividieron. Asimismo, varios apuntaron al inminente conflicto con Pamela Díaz y otros (que fueron la mayoría), se enfocaron en apoyar a Shirley Arica.

«Pamela Díaz te mandaron otro juguete jajajajajjaja tu sabes»; «Con toda Shirley Arica a romperla🔥👏👏»; «La Pamela la va echar cagando ajajjaajaj»; «A darlo todo🔥…full apoyo a Shirley Arica🙌»; «😍AMOOO😍🔥🙌❤️ esto se va a poner buenooi»; «Te apoyaremos mucho mucho mi Shir ❤️»; «Apoyándote a mil, patrona 🔥🔥Shirley Arica🔥🔥 🐘🤎🦋 con todo reina»; «Esperando para verla 👏»; «Con todo Shirley la reina siempre 👏✨❤️»; «Ahora si se puso bueno con Shirley Arica 🔥»; «Guapísima 🔥», reaccionaron tras la confirmación sobre el ingreso de la nueva participante de «Tierra Brava».