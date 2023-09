«Soy coqueto y galán, pero soy difícil de enamorar»: Conocido artista urbano es el séptimo confirmado del reality «Tierra Brava»

La escena urbana llega a la pantalla chica nacional, mediante un nuevo participante confirmado para el reality «Tierra Brava» de Canal 13.

Se trata de ni más ni menos que de El Futuro Fuera de Óribita, joven artista que ha colaborado con colegas de la talla de Pablo Chill-e, Carlitos Junior, Harry Nach, El Fecho Rd, Gino Mella y Galee Galee.

Su nombre real es Uriel Romero y tiene 27 años. A su corta edad ya se ha subido a escenarios como el Teatro Caupolicán, Movistar Arena e incluso ha dicho presente en el Lollapalooza Chile. Ahora, El Futuro Fuera de Órbita realizará su debut en televisión gracias a su participación en «Tierra Brava».

«Vengo a aportar mi flow, mi sandungueo, mi sabiduría. Yo sé que la gente me quiere, y por eso vengo a ganar. Además tengo mucha disciplina y mucha confianza en mí», aseguró el joven oriundo de República Dominicana.

El ingreso al programa y la vida sentimiental de El Futuro Fuera de Órbita

La oferta de entrar al reality le cayó como una buena oportunidad de popularizarse aún más, además de mostrar su personalidad. «Quiero hacer amigos en el reality, soy muy amistoso, tengo buen carácter. No soy muy fácil de enojar, pero me molesta el desorden y la suciedad. Este reality me interesó porque es de competencia, no es algo aburrido. Lo veo como un juego, es como jugar playstation», opinó el chiquillo.

En cuanto a su vida sentimental, asegura que entrará sin compromisos. «Llevo dos años soltero y me gustan mucho las chilenas. No voy a entrar con el plan de conquistar a nadie. Pero si veo una mujer bonita, sucede. Soy coqueto y galán, pero soy difícil de enamorar porque soy ‘picky’. Me gusta que las mujeres se cuiden a sí mismas, sus uñas bonitas, eso habla bien de ellas mismas. Y me preocupo mucho de verme bien también», sostuvo el cantante urbano.

El Futuro Fuera de Órbita se convierte así en el séptimo anunciado del reality, y se suma a Junior Playboy, Eva Gómez, Pamela Díaz, Jhonatan Mujica, Valentina Torres («La Guarén») y Azzartt Maveth («La tía de la micro») como parte de los participantes que tendrán que convivir durante meses en una casa-estudio que enfrentará la vida rústica y sus implicancias versus las comodidades del mundo moderno.