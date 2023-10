¡Hasta Daniela Aránguiz salió al baile!: Pamela Díaz se lanzó sin filtro contra Luis Mateucci en el reality Tierra Brava

¡El reality «Tierra Brava» está que arde! La noche del martes recién pasado se desarrolló una dinámica en el programa de Canal 13, donde simularon una conferencia de prensa en la que Pamela Díaz y Luis Mateucci protagonizaron un tenso cruce.

Cabe destacar que en el momento de que llegó el turno de la «Fiera» y ella no se guardó nada. Ella se refirió ningún tipo de filtro a su relación con el modelo Jhonatan Mujica.

«Nos dimos un beso, estaba muy rico (…) es un chico que está en un reality, que me parece muy interesante, me hace muy bien. He disfrutado mucho esta estadía acá, hace que lo pase cada vez mejor (…) Ese beso que viste es real, no como, a lo mejor, algunos que están acá que son medios falsos», declaró Pamela Díaz sin filtro.

Ante el controversial dardo de la conductora de «#SINEDITAR», el animador Sergio Lagos no dudó en preguntar a quien apuntaba con sus declaraciones. «Creo que (Luis) Mateucci con la Chama son unos falsos, que creo que no hay ningún tipo de relación y creo que es juego para este reality», continuó diciendo sin tapujos.

Pero la cosa no se quedó en lo anterior, pues Miguelito le consultó sobre su futuro con Mujica. «Difícil que afuera tengamos alguna relación, pero yo creo que vivo el presente, hoy es hoy, así que no te puedo dar esa respuesta», confesó Pamela Díaz, a lo que Luis Mateucci acotó: «lo bueno es que se sinceró».

El round de la «Fiera» con Luis Mateucci

Por supuesto, estas palabras del chico reality argentino no pasaron de largo y Pamela Díaz respondió con todo: «no, si no soy falsa como tú», lanzó sin filtro, de acuerdo a lo consignado por Radio Corazón.

Ahí fue cuando Luis Mateucci agarró el micrófono y echó al agua a Jhonatan Mujica, pues la «pareja» de Pamela Díaz dentro del reality habría dicho que «no le gustaba ninguna». «¿Usted se cree que es tan real lo que usted tiene y los besos?», agregó el chiquillo. Esto ocurrió antes de que Pamela Díaz alzara la voz y sacara al baile a ni más ni menos que Daniela Aránguiz.

«Te estoy diciendo que para mí es real, ¿cuál es el problema? (…) Señor Mateucci, así como usted tiene la capacidad para decirme muy sinceramente que lo que siente Jhonatan por mí no es nada. Daniela Aránguiz ¿Qué pasaría si entra a este reality? ¿Seguiría con Chama?», arremetió la «Fiera» sacando las garras.

«No sé, tiene que entrar», dijo Luis Mateucci, lo que dejó en ventaja a Pamela Díaz en la discusión. «¿No sabes? Okay, que buena respuesta», remató diciendo la destacada famosilla del reality.