«Me di cuenta de que no me conocía nada»: La reflexión de Kenita Larraín tras publicación de importante proyecto personal

Kenita Larraín vuelve a palestra pero no precisamente por algo polémica. En esta ocasión se debe a la publicación de un importante proyecto personal: el libro titulado «El camino de tus números». Este escrito es una guía más que una más que completa guía para entender la naturaleza de la fecha de nacimiento de cada persona.

«La numerología es una poderosa herramienta de autoconocimiento que nos lleva a la transformación y, así, a la sabiduría», afirma Kenita Larrain en la sinopsis de su primer libro.

Kenita Larraín y la publicación de su primer libro

La autora define la numerología como una salvación en su vida. El «no matrimonio» con Iván Zamorano, y la dolorosa y mediática ruptura con Marcelo Ríos, entre otros episodios, fueron parte de una profunda crisis. Un periodo difícil, pero que hoy agradece, pues la llevó a descubrir la ancestrología y la numerología. Según ella, esta práctica le permitió identificar los problemas y los trabajos espirituales que debía realizar para generar un gran cambio.

«Muchas veces decimos cosas como ‘este sí que es mi año’, pero me di cuenta de que, si uno sigue pensando lo mismo, sintiendo lo mismo, diciendo lo mismo y haciendo lo mismo, los resultados van a ser los mismos», comenta Larrain. «Yo sentía que me conocía bastante, pero cuando llegué a la numerología me di cuenta de que no me conocía nada, o me conocía muy poco», agrega.

De acuerdo con la autora, y en concordancia con lo que decía el gran matemático Pitágoras, todo ser humano debiese conocer su naturaleza numérica. Esto se debe a que en ella podemos encontrar muchos mensajes e información relevante. «Este libro invita a mirar tus números y, particularmente, los números que están en karma, que están en desequilibrio, tus números de obstáculo, que son los que en realidad te juegan en contra para cocrear la realidad que a uno le gustaría crear: ser más próspero, más saludable, etcétera», detalla la autora.

¿Qué se puede encontrar en la publicación de la famosilla?

En «El camino de tus números» los lectores encontrarán una completa guía a la metodología integrativa desarrollada por la comunicadora y modelo, que hace 20 años comenzó su propio proceso de autoconocimiento. La publicación es una versión extendida del taller de numerología que la autora imparte. En este libro, Larrain responde las dudas más frecuentes que surgen en su curso y comparte recursos adicionales. Estos sirven como una serie de ejercicios prácticos de sanación, y un segmento dedicado a explicar el significado de los números kármicos y los números maestros. En estas páginas, los lectores hallarán, además, una guía con los colores y gemas asociadas a cada número.

«A través de este libro están todos invitados a conocerse más y a conectar con ese gran maestro interno que todos tenemos. Es ideal para cualquier persona que quiera crecer y evolucionar», afirma Larrain.