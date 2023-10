«Mosquita muerta»: Hacen pebre a Alessia por comentario sobre Cony en Gran Hermano

Si bien fue anoche cuando quedó la grande en Gran Hermano gracias al voto de Alessia Traverso quien prefirió a Lucas Crespo por sobre Raimundo Cerda en el marco de un nuevo repechaje, ahora las redes quedaron en llamas por algo relacionado con Cony Copelli.

Recordemos que en el capítulo del pasado lunes fue Sebastián Ramírez quien apuntó con el dedo a la oriunda de Viña del Mar. La misma que ahora está en el ojo del huracán debido a diversos cuestionamientos a través de la red social X (Twitter) tras la prueba para ser líder de esta semana.

¿Por qué están haciendo bolsa a Alessia en redes sociales?

Alessia Traverso dejó la grande en la mencionada plataforma después de que se viralizara un registro del programa de Chilevisión. Ahí se puede observar a los jugadores conversando después de la competencia de esta semana por la inmunidad.

En ese instante, la chiquilla le dice a Hans Valdés y Jorge Aldoney que no les conviene que Constanza Capelli no sea líder. Esto provocó la furia de los cibernautas y de los fanáticos de Cony. Ellos fueron los encargados de asegurar que la polémica jugadora siempre ha sido buena con Alessia Traverso. Es por esa razón que ellos creeen que no se merece ese tipo de comentarios.

«Ahí tienen a la que piensa por lo demás Alessia siempre ha sido una falsa»; «Constanza siempre ha sido bakan con Alessia y ella siempre ha sido una mierda con ella»; «Por eso la cu… no tiene amigas po. Se las pasa apuñalando pa tener a todos los hombres a sus pies»; «Esta pendex es lo peor. Mosquita muerta disfrazada d mariposa»; «Hay que eliminar a bambina. Es una mosca muerta y muy cinica…ya lo ha demostrado en muchas ocasiones», escribieron los usuarios en la red social.