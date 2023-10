Nuevo terremoto en Zona de Estrellas: Otra salida importante impacta al programa tras despedida de Cecilia Gutiérrez

A solo días de que Cecilia Gutiérrez se despidió de la mejor de las formas del equipo de Zona de Estrellas, otra importante panelista dejó el espacio de Zona Latina para dirigirse a un importante programa de Canal 13.

Estamos hablando de Daniela Aránguiz quien fue confirmada el recién pasado viernes como la nueva participante del reality Tierra Brava. Este es el mismo espacio en el que se encuentra el que solía ser su pinche amoroso, el modelo Luis Mateucci.

¿Cuál es el objetivo de Daniela Aránguiz en Tierra Brava?

Consultada por qué aceptó ingresar al exitoso reality show de Canal 13, la reconocida mujer se sinceró sin dificultades.

«Es una experiencia nueva para mí, es mi primera vez en un reality. A mí me ofrecieron millones de realities y no acepté, no me interesaban. De hecho, al principio me llamaron de Tierra Brava y también dije que no, pero después que lo vi en televisión, me picó el bichito y me empecé a picar con Luis (Mateucci). La verdad es que entro a sacarme el bichito… ¡estoy despechada!», declaró la panelista de Zona de Estrellas.

Daniela Aránguiz hace alusión al romance que vive al interior del espacio de telerrealidad Luis Mateucci con Alexandra «La Chama» Méndez. Si bien Daniela Arángiz y el modelo terminaron antes de que partiera el programa y se dieron libertad de hacer cosas, la ex Mekano declaró: «nunca pensé que se iba a demorar tan poco en estar con otra mujer… y ahora yo entro para jugar y lo único que quiero es ver la cara de él. Espero ansiosa el momento en que llegue al reality y él me vea entrar… quiero ver esa cara», sostuvo.

A lo anterior, agrega que «me quemo a lo bonzo de que Luis va a querer reconquistarme», destacando que está segura que cuando ella arribe a Tierra Brava, él se alejará de La Chama y querrá volver a estar con ella: «yo lo conozco muy bien y sé que eso hará, se volverá a acercar a mí, pero vamos a ver si yo voy a estar dispuesta a estar con él. Ha pasado harta agua bajo el puente», complementó la polémica famosilla.