Filtran lo que dijo la familia de Jean Philippe Cretton tras declaraciones de Pamela Díaz en el reality Tierra Brava

Pamela Díaz llegó con todo al reality Tierra Brava, teniendo múltiples conflictos e incluso teniendo acercamientos amorosos con Fabio Agostini y Jhonatan Mujica. Asimismo, a través de este espacio tuvo tiempo para referirse al fin de su relación con Jean Philippe Cretton, lo que provocó una inmediata reacción de farandulandia que se puso en contacto con la familia del animador de Chilevisión quien está atravesando una compleja depresión.

«Yo tuve la posibilidad de hablar con una persona muy cercana a la familia de Jean Philippe. Y la familia, lo digo así con todas sus letras, no quieren ver ni en pintura a la Pamela Díaz», reveló Cecilia Gutiérrez en el programa «Sígueme» de TV+.

Además, la expanelista de Zona de Estrellas abordó la enfermedad de Jean Philippe Cretton, diciendo que es algo que viene desde hace mucho tiempo, por lo que no se puede culpar a la «fiera». No obstante, declaró que desde la familia «sienten que un gatillante importante de las últimas crisis de Jean-Philippe tuvo que ver con todo lo que se vivió con la Pamela, con este quiebre», agregó la periodista farandulera, según consignó La Cuarta.

La «Miss Bombastic» igualmente desclasificó que el animador está siendo acompañado por sus padres, quienes están preocupados por su lado. En consecuencia, ellos le tendrían «prohibido» ver a Pamela Díaz cuando ella salga de Tierra Brava.

«No lo están dejando solo. Incluso tenían la idea de que si la Pamela llegaba a abandonar el encierro, no dejar que lo viera en estos días, por lo menos, porque es importante que él se recupere, desintoxicándose de este quiebre, de esta relación», manifestó Cecilia Gutiérrez.

El tenso cruce de Pamela Díaz en el reality

Después de que Eva Gómez se molestara al no ser invitada a una fiesta de Tierra Brava, la «fiera» no aguantó los reclamos de la animadora.

Pamela Díaz añadió que la oriunda de Sevilla se quejaba también de que ella votó por Shirley: «a mí me gusta que me digan las cosas en la cara, no que anden de compañero en compañero, diciendo que no la invitaron a la fiesta y haga su show. Me cargó», continuó diciendo.

Eva Gómez escuchó sus comentarios y se inició una discusión entre ambas que involucró a toda la casa. «A todo el mundo le comentaste que no voté por ti y que voté por la Shirley. Si necesitas decirme algo, dímelo a mí. Todo el mundo dice ‘ay, pobrecita la Eva'», le dijo Pamela Díaz, a lo que la oriunda de Sevilla contestó: «me dolió, pero de ti me puedo esperar cualquier cosa», le respondió.

«Es que me parecía mucho más interesante la Shirley que tú», se justificó la «Fiera», mientras que Eva Gómez lanzó: «qué eres pelotuda, Pamela, te lo juro, qué lata», contestó.

La tensión continuó en la cocina, porque Pamela Díaz no aceptó un plato de desayuno que Eva Gómez le pasó. «De ti puedo esperar cualquier cosa, incluso que me eches veneno», espetó la modelo, quien hizo referencia a su quiebre con Jhonatan Mujica y agregó a sus compañeros: «cuidadito con pelarme, que hoy ando pesada».