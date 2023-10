¿Quién dejará la casa-hacienda?: Filtran a los nominados de la tercera semana de competencia del reality Tierra Brava

Anoche se transmitió el capítulo número diez del reality Tierra Brava que ya conoció a su segunda eliminada: Azzartt «tía de la micro» Maveth. Este nombre ya se había filtrado hace unos días, al igual que ocurrió con la nueva información de los nuevos nominados de la tercera semana de competencia.

Cabe señalar que en el capítulo de anoche fueron los influencers Simón de la Costa y Azzartt Maveth quienes midieron fuerzas en el programa de Canal 13. Tras una intensa competencia, el ganador resultó siendo Simón, con lo que la segunda eliminada del reality fue Azzartt, quien dejó de competir en el tramo final. Como regalo de despedida, la joven tiktokera pidió un piquito entre Pamela Díaz y Jhonatan Mujica. La pareja, para cumplirle, se dio su primer beso en cámara.

«Me siento triste y un poco decepcionada, porque esperaba entregar un poco más. Pero me voy con mucho amor, y me quedó pendiente no ser tan cerrada y abrirme un poco más con las personas que tenían ganas de conocerme. Me encantaría volver y dejar la embarrada», aseguró a cámara la conocida creadora de contenido en redes sociales.

¿Quiénes son los nuevos nominados del reality Tierra Brava?

De acuerdo a lo informado por el portal farandulero Infama, el equipo ganador de la tercera semana fue «Puro Fuego». Es por este resultado que el equipo verde tuvo que nominar a uno de sus compañeros. En ese contexto, el capitán del equipo, Fabio Agostini, dejó en peligro de eliminación a Jhonatan Mujica.

Pero la cosa no queda ahí, pues también se conoció al segundo nominado de la semana. Este se conoció en el marco de la competencia de equipo que finalizó con la derrota de precisamente el mismo Fabio Agostini, quien también quedó al borde de sentenciar su salida del reality de Canal 13.

Igualmente, pese a que no está confirmado del todo, ya estaría por saberse al tercer y último nominado de la semana. De acuerdo a lo informado por Infama, este estaría entre «La Guarén», Miguelito y nuevamente Simón de la Costa.