«Claramente ejerce acoso psicológico»: Seguidores de Gran Hermano destrozan a participante tras sensible pérdida del reality

Esta semana no solamente se irá solo un eliminado de Gran Hermano Chile, pues recordemos que hace solo unas jornadas los miembros de la casa-estudio sufrieron la renuncia de iCata.

Lo anterior generó varias reacciones no solamente en el lugar de grabación ubicado en Argentina. Las redes sociales también quedaron en llamas, pues a los fieles usuarios y televidentes que siguen viendo el programa de Chilevisión, no les gustó nada la salida de la chiquilla e incluso apuntaron a un «responsable».

¿Quién fue el culpable de la salida de iCata según los seguidores del reality?

«¡Una gran pérdida!💔 ¿Quién ya extraña la presencia de iCata en la casa?🥲», escribieron en el perfil oficial de Instagram de Gran Hermano Chile. A través de este espacio, compartieron un video de la salida de la influencer, periodista y bailarina provocando diversos comentarios.

«No sé porque desde que se fue ya no lo veo 😄»; «Icata te extraño más que nunca y no sé que hacer 😭»; «La icata contando que si no hubiera estado el machito de Sebastián aguantaba más tiempo 🥺»; «Sebastián claramente ejerce acoso psicológico. GH debiese revisar sus bases de ética, moral y legalidad»; «Sebastián la saturó. Sucio, mal educado, grosero, insoportable😡»; «por culpa del weastian se fue icata, SEBASTIÁN al 3331», señalaron varios usuarios en la mencionada red social.

El próximo eliminado del programa de Chilevisión

Cabe recalcar que durante la noche de este domingo se dará a conocer al nuevo eliminado del reality de Chilevisión. Entre los participantes que están en placa de nominación, se encuentran Viviana Acevedo, Sebastián Ramírez, Francisco «papá lulo» Arenas y Alessia Traverso.

Esta placa final se definió hace solo unas jornadas después de la noche de salvación. Recordemos que la líder de la semana, Scarlette Gálvez, salvó a Constanza Capelli del riesgo de eliminación.