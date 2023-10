Claudia Conserva se sincera sobre las consecuencias que dejó el cáncer de mama en su vida

El sábado recién pasado se emitió un nuevo capítulo de «Socios de la Parrilla», que contó con la aparición de tres conocidos animadores del programa «Extra Jóvenes»: Kathy Salosny, Marcelo Comparini y Claudia Conserva.

A través del programa de conversación de Canal 13, los rostros de televisión contaron varias anécdotas y por su lado, la actual conductora de «Claudia Conversa» en TV+ habló de los efectos que tuvo en su vida el cáncer de mama que padeció y posteriormente superó.

¿Cuáles son las consecuencias que dejó el cáncer de mama en la vida de Claudia Conserva?

La ex animadora de «Milf»contó también lo que le ha pasado con una de las secuelas del cáncer que padeció.

«No sé si es menopausia o consecuencia de la quimio, pero ando todo el día con calor. Entonces paso todo el día mojándome la cabeza entera, me despierto en la noche para echarme agua y el ‘Pollo’ (Juan Carlos Valdivia) me odia. Tenía una cuestión para regar plantas muy cuma y ahora tengo un frasco más bonito», reveló Claudia Conserva en el espacio de Canal 13.

Otra consecuencia de su enfermedad es que tiene otros intereses laborales, además de la conducción en la pantalla chica.

«Antes de la enfermedad yo decía que trabajaba un año más y después descansaba. Ahora como tengo de nuevo la vida, siento que me dieron una segunda oportunidad, que me queda un camino largo… y me dieron ganas de volver a actuar, esta vez en cine, hacer una película”, confesó el reconocido rostro televisión en TV+.

Cabe mencionar que Claudia Conserva debutó en 1995 en telenovelas de Canal 13 con «El amor está de moda». No obstante, los proyectos televisivos no se quedaron solamente ahí, pues la actual animadora siguió con «Marrón glacé, el regreso» (1996), «Eclipse de luna» (1997), «Amándote» (1998) y «Fuera de control» (1999).