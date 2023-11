¡Duro golpe para Tierra Brava! Filtran que polémica participante abandonó el reality

Una de las cosas más llamativas desde el estreno de Tierra Brava, es el gran desfase que tiene con respecto a lo que se muestra en pantalla, que en un principio era de dos semanas, ahora es aproximadamente de un mes. Es por esta razón que las filtraciones se han hecho algo usual dentro del reality de Canal 13. Las cuales tienen que ver principalmente con la salida de los participantes.

Dicho esto, en medio de este fin de semana, se dio a conocer que una de las participantes más polémicas del reality presentó su renuncia, a pesar de que ni siquiera ha aparecido en pantalla.

Según lo expuesto por el medio de farándula Infama.cl, tiene que ver con ni más ni menos que con Daniela Aránguiz, quien solamente alcanzó a estar tres semanas dentro del encierro de Tierra Brava.

«Se retira (…) Daniela Aránguiz abandona Tierra Brava. Ya vendría viajando a Chile, en tiempo real. Tres semanas fue la participación de Daniela Aránguiz en Tierra Brava», revelaron desde el citado medio.

Daniela Aránguiz en Tierra Brava

Recordemos que hace solo unas semanas, se dio el importante anuncio de que Daniela Aránguiz se iba a integrar al reality de Canal 13, donde iba a verse las caras nuevamente con Luis Mateucci, ex pareja de la chiquilla.

«Es una experiencia nueva para mí, es mi primera vez en un reality. A mí me ofrecieron millones de realities y no acepté, no me interesaban», señaló en aquella oportunidad la «cara de cuica».

Sumado a ello, reveló los motivos que la hicieron decidir entrar a Tierra Brava, asegurando que uno de ellos tenía que ver con la relación que tiene con Luis Mateucci, con quien pincharon un par de meses.

«De hecho, al principio me llamaron de ‘Tierra Brava’ y también dije que no, pero después que lo vi en televisión, me picó el bichito y me empecé a picar con Luis. La verdad es que entro a sacarme el bichito… ¡estoy despechada!», sentenció.