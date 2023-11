El duro comentario que descolocó a Rubén Gutiérrez en plena transmisión: «Te queremos, pero…»

A casi dos meses de la abrupta y sorpresiva expulsión de Rubén Gutiérrez de Gran Hermano Chile, este tema sigue dando de qué hablar. Para entrar en contexto, el exparticipante del reality tuvo que abandonar la casa luego de que Scarlette Gálvez denunciara que el hombre la habría tocado mientras dormía.

Si bien, el excarabinero estuvo un largo tiempo sin aparecer en ningún lado, estas últimas semanas reapareció en las redes sociales para dar más detalles sobre su versión y conversar con sus seguidores.

Y es que Rubén Gutiérrez llegó con todo a TikTok, pues en dicha cuenta ha hecho diversas transmisiones para interactuar con los usuarios. Sin embargo, no todo es color rosa, ya que hace poco quedó para dentro debido a un incómodo momento.

En este sentido, un internauta se metió a la transmisión en vivo para lanzar un potente comentario. El moderador del ex chico reality expresó que las personas que querían conversar podían ingresar al live junto a Rubén. Es en ese momento que un usuario llamado Mauricio Espinoza, se metió al en vivo para «tirarle buena onda».

Pese a que Rubén Gutiérrez lo saludo con gran energía, quedó completamente descolocado. «Oye, te quería decir que te queremos… pero en la cárcel», lanzó sin tapujos el internauta, dejando marcando ocupado al joven denunciado por acoso.

“Por eso no hay que subir a toda la gente”, expresó el moderador de Rubén. “Desagradable, fue desagradable. Hay algo compadre que se llama karma, todo se devuelve”, sentenció el ex chico reality.

«queria decír que te queremos… PERO EN LA CÁRCEL» HDHDJD CTMREEE GRANDE MAURI ESPINOZA DE CONCE ✨🫶🏻#GranConstanza

pic.twitter.com/Tu031cPdZ7 — 🩰 (𝓒𝓸𝓷𝔂’𝓼 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓲𝓸𝓷) (@bystrawberrypie) November 7, 2023

Rubén Gutiérrez confirma cuando vuelve a Gran Hermano Chile

De acuerdo a lo que dijo a través de su cuenta de TikTok, el excarabinero va a decir presente en el panel de Gran Hermano Chile.

Según consigna Tiempo X, esto dijo Rubén Gutiérrez en una transmisión en vivo. «(Espero) en noviembre estar en el panel de Gran Hermano. Ojalá me llamen pronto. Voy a comentar todo, con detalles, cómo fueron los hechos. Desde que llegó esa persona hasta la semana que estuve».

A lo agregó: «Tranquilos, que va a salir. Cuando uno tiene valores y principios, son fundamentales. Después vamos a hablar de otros temas», haciendo alusión a los masajes que le hacía a las demás jugadoras.

Y para cerrar, Rubén Gutiérrez, adelantó que durante este mes estará junto al panel de Gran Hermano Chile.

«Voy a ser muy claro en noviembre. No estoy tan bien, pero ustedes me están dando las fuerzas para hacer este live (…) transparencia ante todo (…) cuando la caga la caga; cuando no, no. Atentos en noviembre. Uno tiene valores y principios», expresó.