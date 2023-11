Terremoto en Gran Hermano: Sebastián Ramírez renuncia al reality

Durante la mañana de este martes, el reality de Chilevisión, Gran Hermano Chile, habría sufrido una nueva renuncia al interior de la casa.

Pues tendría que ver con Sebastián Ramírez, quien se puso en contacto con la producción para comunicar su deseo de irse «lo antes posible» del reality.

Y al parecer, habría cumplido su deseo, ya que esta mañana Sebastián Ramírez se habría ido sin siquiera despedirse de sus compañeros de Gran Hermano Chile.

La voz de Gran Hermano Chile le dio más detalles a Cony Capelli, quien preguntó con respecto a la renuncia: «Sebastián no se estaba sintiendo muy bien».

🔴 SEBASTÍAN RAMÍREZ FUERA DE GRAN HERMANO: Juan Román Riquelme abandonó el partido hoy durante las primeras horas de la mañana #GranHermanoCHV #GranConstanza #LasReinasBellas #LaResistenciaLulo 🔸 Fue fotografiado en el aeropuerto

🔸 Cony indica que renunció anoche y pidió… pic.twitter.com/Xgb8HmMZrT — Alee (@SoyAleeOrtiz) November 7, 2023

Ante esto, Scarlette Gálvez sostuvo: “Qué poco hombre es no poder enfrentarse a la placa”.

Por otro lado, Jennifer Galvarini, más conocida como «Pincoya», comentó que le dijo que se despidiera de los demás jugadores antes de salir, pero finalmente no lo hizo. “Igual da lata de que se vaya como un diablo, hasta para irse se va mal”, expresó.

Estas son las reacciones tras su salida

«Yo creo q lo sacaron! Era insostenible q lo siguieran teniendo después de todo lo q hizo, fue indigna la salida, wn cobarde»; «resultó que Sebastián Ramírez es un cagón, no soportó no poder ser protagonista sin sus matonxs, ni aguantó la presión de enfrentarse al rechazo del público, y no soportó el juego porque no sabe relacionarse sanamente»; «Todo lo que toca Coni lo destruye»; «No soporto escuchar a cony diciendo “pero yo lo quiero harto y ustedes lo saben” cony por favor él te ha tratado pesimoooo y más afuera «; «aunq es un cobarde, creo que es bueno, así podemos sacar a la pincoya, pancho o hans esta semana», fueron parte de algunas de las reacciones de los televidentes.