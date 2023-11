«Pencas cu…»: Seguidores de Gran Hermano destrozan sin piedad al reality tras polémico capítulo

El episodio de este lunes 6 de noviembre, Gran Hermano Chile vivió una jornada de alto impacto, teniendo un drástico cambio de formato, donde casi ni mostraron imágenes del reality.

Pues al inicio del capítulo, Diana Bolocco, animadora del reality de CHV, dio a conocer que mostrarían registros de una fuerte discusión por la comida dentro de la «casa más famosa del mundo», protagonizada por ni más ni menos que por Sebastián Ramírez.

Pero nada de eso ocurrió, ya que el formato de Gran Hermano Chile cambió radicalmente para convertirse en una especie remasterizada de «Primer Plano». Donde los integrantes del panel, Fran García-Huidobro y Michael Roldán empezaron a analizar la participación de los ex jugadores del espacio, Raimundo Cerda y Fernando Altamirano, más conocido como «Bambino».

En ese momento, Raimundo Cerda se llevó todas las miradas, pues tuvo que salir al frente a aclarar una supuesta infidelidad a Alessia Traverso. Todo esto después de que se viralizaran unas fotos de Rai con otra chica reality, Cass Zamorano. Quienes aparecían dándose un apasionado beso en un ascensor.

Hasta el manager del ex participante de Gran Hermano Chile tuvo que salir al choque debido a algunos mensajes.

Pero esto no acabó ahí, puesto que Bambino también tuvo que abordar una comentada situación. La cual tiene que ver con unos besos a Scarlette Gálvez antes de ser eliminado del encierro.

Tras ello, incluso llamaron por teléfono a su «pinche» Azzart Maveth, ex Tierra Brava, para abordar aquello.

Este drástico cambio de pauta no causó mucha gracia en los seguidores de Gran Hermano Chile. Quienes no escondieron su indignación por enfocar el espacio en las polémicas.

Hacen bolsa a Gran Hermano Chile por reciente capítulo

De este modo, en las redes sociales de Gran Hermano Chile, los televidentes lanzaron fuertes críticas por el último episodio lleno de cahuines.

«Que capítulo mas mierda el día de hoy de este reality en decadencia con intento de primer plano«; «Vuelvan con primer plano mejor asi no juntan las cosas, no queremos , saber con quien se metió bambino!!!! Queremos reality!!!!!»; «Programa aburrido, parecía primer plano, cada día peor este programa«; «El capitulo más ordinario!!! A quien le importa lo que pasa fuera de la casa???»; «Los pencas culiaos adentro de la casa no dan contenido (solo Seba sirve)»; «no puedo creer que este capitulo se transformó en primer plano por unos besitos ordinarios, quería ver el reality no cahuines malos de «infidelidades» por besitos», fueron solo algunos de los comentarios.