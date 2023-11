Lollapalooza Chile 2024: Este es el gran line up oficial del festival

¡Comienza la cuenta regresiva! Cada vez queda menos para la nueva edición del Lollapalooza Chile 2024 y este mediodía desde la organización del festival entregaron el line up oficial del evento más grande de música en nuestro país.

Lollapalooza Chile regresa con más de 100 presentaciones programadas en sus seis escenarios durante el 15, 16 y 17 de marzo de 2024.

Este es el line up de Lollapalooza Chile 2024

Pues la organización nos vuelve a sorprender con grandes artistas, y esta vez, los encargados de encabezar el line up son: Feid, Blink-182, SZA, Sam Smith, Arcade Fire y Limp Bizkit.

Pero eso no es todo, ya que el cartel incluye también a Hozier, The Offspring, Chencho Corleone, Thirty Seconds To Mars, Phoenix, Jungle, Diplo, Above&Beyond, Meduza, The Blaze y muchos más.

Desde 2011, este ritual de disfrutar de la música en vivo reúne múltiples estilos en su cartel con más de 100 actuaciones programadas en sus seis escenarios durante tres días con algunas de las actuaciones más apasionantes de los últimos años como Dom Dolla, Rina Sawayama, Dove Cameron, The Blaze, Zhu, Grupo Frontera, Timmy Trumpet, King Gizzard & The Lizard Wizard , Pierce The Veil y más.

También, como parte de su esencia es contar con los nombres que avanzan con potentes pasos a tomarse el circuito entre ellos Jaden, The Driver Era, Nothing But Thieves, Fletcher, Dayglow, León Larrigue, Omar Apollo, Bratty y más.

En cuanto a los artistas del género urbano, entre los que estarán presentes destacan: Jere Klein, Saiko, Sky Rompiendo, Kidd Voodoo, Easykid y Ceaese.

¿Cómo comprar entradas y qué sorpresas tendrá Lollapalooza Chile 2024?

Si no te quieres perder a ningún artista de este cartel de primer nivel, puedes adquirir tus entradas a través del sistema Ticketmaster.

En cuanto a este año, Lollapalooza Chile 2024 nos brindará más horas de música con un show de cierre el viernes y sábado a cargo de tremendos artistas.

El evento musical también contará con más espacios. Nuevo sector ambientado con zonas de descanso y sombra, barras de bebidas y alcohol, food trucks, baños tráiler y más. Además, habrán dos áreas de Beer Garden con acceso para todo tipo de ticket y una Mega Lolla Store, para que te lo lleves todo.

Este año debuta el Alternative Stage con un pabellón de 1.600 mts2 de sombra. Es decir, crecen las zonas de sombras, tres veces más a lo largo del parque. Otra cosa a tener en cuenta es que ahora Aldea Verde Stage y Kidzapalooza, funcionarán 100% con energía solar y habrá una extensión horaria del Metro y más líneas disponibles.