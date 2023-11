Jean Philippe Cretton toma radical cambio de rumbo tras regreso de Pamela Díaz

Jean Philippe Cretton ha estado viviendo momentos difíciles en los últimos meses, principalmente por su ruptura con Pamela Díaz, además de estar internado en una clínica al tiempo después, y es por estos motivos que el animador habría tomado una drástica decisión con respecto a su vida.

En este sentido, el conductor de Podemos Hablar por medio de sus redes sociales mostró que se encontraba en el Aeropuerto, dejando en evidencia que se va a ir de viaje.

Pese a que Jean Philippe Cretton no dio más detalles con respecto a la situación, la encargada de revelar dicha información fue la periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, quien dio a conocer a qué lugar se va el periodista de CHV y las razones de su viaje.

«Jean Philippe inicia viaje espiritual», afirmó la comunicadora a través de sus historias de Instagram.

Pero no se quedó allí, puesto que también reveló que la ex pareja de Pamela Díaz fue invitado por una reconocida figura televisiva. «Va a la India invitado por Claudio Iturra», expresó. Pues cabe recordar que Claudio Iturra tiene una agencia de viaje llamada Masai Travel.

Pamela Díaz se refiere a la posibilidad de volver con Jean Philippe Cretton

Tras salir de Tierra Brava, Pamela Díaz se hizo presente en el podcast de Eva Gómez, donde la ex animadora del Festival de Viña le consultó sobre la posibilidad de que retome su relación sentimental con el periodista.

«Obvio que tengo un cariño todavía, pero está claro por quién es. Pero es que no quiero hablarlo», partió señalando La Fiera.

Ante esto, la española volvió a insistir y le preguntó si es que volvería con su ex pareja. «Ahora está haciendo el papel que tenía que hacer en el reality. Maldita. Si volvería con mi ex, no. Aunque no estoy convencida, pero te digo que no», contestó Pamela Díaz.

«Tú crees que no, pero otra cosa es con guitarra en tu caso porque es muy reciente», replicó Eva Gómez.

«Pero te estoy diciendo que no, así como que yo, no. Pero me cuesta decirte que no, creo que es mi respuesta más razonable de acuerdo a todo lo que ha pasado», sentenció Pamela Díaz sobre la situación por la que pasa tras su quiebre con el animador de CHV.