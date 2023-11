Pamela Díaz deja la grande al revelar duras consecuencias que sufrió por arriesgada actividad en Tierra Brava

En el reciente episodio de Tierra Brava, una curiosa actividad de apicultura dejó la grande entre los participantes del reality, donde Pamela Díaz se atrevió a ser cubierta por miles de abejas.

La situación ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales, pues es una prueba que a más de alguno le causa temor debido a las picaduras que una persona puede recibir por parte de aquellos insectos.

Para entrar en contexto, al momento de finalizar la actividad, a los participantes se les dio la oportunidad a quienes quisieran dejarse cubrir con un baño de abejas. Y quien se ofreció fue ni más ni menos que Pamela Díaz, quien, pese a ser muy reacia a los animales, sí dice tener afinidad por las serpientes y los insectos, entonces aceptó que le vaciaran un panal de más de 30 mil abejas encima, para la sorpresa de sus compañeros.

En ese sentido, La Fiera comentó: «No me gustan los animales, me dan miedo, me cargan, pero me encantan las serpientes. Esto ya lo había hecho antes con traje, que no es lo mismo. Por eso ahora fue muy entretenido».

A lo que agregó: «Me pareció bacán y pedí que me sacaran una foto porque esto no lo iba a hacer nunca más. Nadie quiso hacerlo, ni siquiera la Angélica (Sepúlveda), tan fierecilla que es. Sólo yo me atreví».

Con respecto a las sensaciones que tuvo mientras lucía este verdadero traje de abejas, la participante destaca los zumbidos. «El ruido me pareció muy interesante, porque era tan fuerte que no escuchaba a nadie, y es rico estar aislada».

El dolor de Pamela Díaz en Tierra Brava

Como suele pasar en estas actividades, Pamela Díaz fue picada por algunas de las abejas. Lo que de todos modos no es peligroso, pues la picadura de este insecto tiene importantes propiedades analgésicas y curativas.

“Me picaron seis, dos veces en la garganta, eso me dolió igual”, afirmó tras ser parte de la llamativa actividad de apicultura.