Pamela Díaz impacta al someterse a peligrosa prueba en Tierra Brava: Así quedó su cuerpo

En el último capítulo de Tierra Brava, Pamela Díaz se robó todas las miradas tras protagonizar una extrema y peligrosa prueba, donde quedó cubierta por más de 30 mil abejas.

Pues para entrar en contexto, Daniel, un experto domador de abejas, arribó a la casa del reality de Canal 13 para enseñarles a los participantes a sacar miel y a tratar con los insectos en sus panales.

También les enseñó las propiedades bioestimulantes y analgésicas de las picaduras de abeja, y les mostró el “baño de abejas”, que consiste en sacar el panal y aplicar las abejas en el cuerpo descubierto de alguien.

Para la sorpresa de todos, Pamela Díaz se ofreció a hacerlo, y la cubrieron unas 30 mil abejas. Pese a que fue picada algunas veces, “La Fiera”, de la mano de Fabio, dijo haber disfrutado de la experiencia. “En los brazos me picaron 9 veces”, dijo.

El Nuevo quiebre de Pamela Díaz con Jhonatan Mujica

“La Fiera” le comentó a Fabio la conversación que tuvo con Jhonatan el capítulo pasado, donde el modelo le confesó su preocupación por el cambio de actitud que Fabio está teniendo, gracias a la influencia de Pamela. “Está celoso”, teorizó el español.

También lo conversó con Daniela, indicando que nuevamente se siente alejada de Jhonatan. “Ayer lo abracé un rato porque lo vi para adentro, fui súper amorosa, y después pensé ‘Parece que me equivoqué’. Se pasa unos rollos… Me carga su tono de voz. No me puedo hacer cargo de sus problemas. Me cargan los mojigatos, después de esto que no se me acerque”, sostuvo.

Según Pamela Díaz le confesó a Arturo Longton, Angélica influyó en que Jhonatan se haya desilusionado de ella. “La ‘Chucky’ le había dicho que está quedando como monigote. Se quedó con eso, que yo lo dejé pésimo y que lo hice a propósito”, dijo Pamela, agregando que, según Botota, Jhonatan ahora iba a intentar acercarse a Shirley sólo para molestarla a ella.

Hacia el final del capítulo, Pamela y Jhonatan Mujica tuvieron un tenso encuentro en la cocina, donde él trató de hablar con ella, pero ella se negó. “No quiero hablar contigo. No tengo que hablar con nadie para enterarme de nada”, le respondió, y lo dejó solo.

Tras ello, comentó: «No me interesa hablar con él, no quiero que se me acerque, se me cruzó», cerró.