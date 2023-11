«Piscina»: María Becerra lanza inédita colaboración junto a Chencho Corleone y Ovy On The Drums

La cantante argentina, María Becerra sorprendió a todos sus seguidores al juntarse con el artista puertoriqueño Chencho Corleone y el reconocido productor musical Ovy On The Drums para lanzar su nuevo single “Piscina”.

El reciente tema nació en medio de un viaje de la trasandina a Medellín, Colombia, donde coincidió con el productor musical. “Ni bien entramos al estudio me dijo: tengo un palo pa’ mostrarte. Y me hizo escuchar la intro y el estribillo de Piscina. Me enamoré de la canción, la escuché cantada por J Quiles, quien compuso la intro y el coro, y me fascinó. Automáticamente le dije que me subía a ese tema y ese mismo día regrabamos en su estudio”, relata la cantante sobre el comienzo del proceso.

Pues cuando conversaron sobre quién sería la figura ideal para montar en este feat, no hubo dudas: Chencho Corleone era el artista perfecto para esta canción. La respuesta no se hizo esperar y él se sumó enseguida. Compuso el verso y María Becerra siguió el hilo de lo que proponía su historia.

El nuevo lanzamiento de María Becerra

“Yo creo que trabajar con ellos simboliza la unión de culturas, de generaciones, de estilos… es una fusión increíble. La escuela del reggaeton de la mano de Chencho, su forma de chantear bien única, ese flow de Puerto Rico… Por otro lado, el estilo que tiene Ovy para producir, muestra el sello de su música”, expresa María Becerra sobre este nuevo junte.

En cuanto al videoclip, este fue grabado en Miami, dirigido por Julián Levy y con la producción a cargo de ASALTO y Wild House Pictures. El mismo muestra a María relajada en una piscina, sola, tomando sol, un set desde donde Chencho Corleone canta, y otro donde Ovy toca, para luego juntar a los tres artistas.

Piscina es una canción muy fresca, que invita a bailar con un beat melódico que desde el principio va llevando a quien lo escucha a la sensación del verano en el cuerpo. Las voces tan particulares de María Becerra y Chencho Corleone se fusionan de una manera increíble permitiendo reconocer el sello personal de cada uno y la capacidad de generar un tema musical que promete ser el hit del verano.