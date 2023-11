¿Sebastián Ramírez a Tierra Brava?: El comentario del chico reality del que todos hablan en redes sociales

El polémico participante de Gran Hermano Chile, Sebastián Ramírez, provocó un verdadero terremoto en el reality al abandonar el encierro sin mayores explicaciones y sin despedirse de sus compañeros, y ahora, reapareció en las redes sociales para lanzar un palito con respecto a una supuesta participación en Tierra Brava.

Por medio de su cuenta de Instagram, el chico reality compartió unos videos a través de sus historias, donde le contesta a los usuarios que lo han atacado. Pues Sebastián Ramírez, fiel a su estilo, le habla directo a la cámara de una forma irónica y acostado.

En ese sentido, partió diciendo: «¿Cómo están mis queridos amigos que me quieren mucho de mis redes sociales? Estoy viendo todos sus comentarios. Me siento muy afortunado de que me escriban tanta mierda».

A lo que agrega: «Lo que van a lograr, y ya, yo creo que lo van a lograr de hecho, es que me vaya a un retiro espiritual en Perú. Sí, van a lograr eso. Y me voy a tomar toda la ayahuasca por culpa de ustedes».

Y para cerrar, Sebastián Ramírez lanzó sin filtro: «Voy a llegar mansito. Llego en dos semanas. Me voy a desaparecer de estas redes sociales y creo que voy a ser perdonado y juzgado», sentenció, en un video que rescató la cuenta de TikTok @CanaldePancho.

Los motivos de la renuncia de Sebastián Ramírez a Gran Hermano Chile

Luego de que se filtraran algunos videos de los jugadores reaccionando ante esta noticia en Twitter, las redes sociales de Gran Hermano Chile confirmaron la renuncia de Sebastián.

«¡ABANDONÓ LA CASA! Sebastián se despidió de sus compañeros y hoy podrás conocer los motivos de renuncia «, consignaron desde la producción del reality.

Incluso, hay un registro en redes sociales donde Cony Capelli le pide explicaciones a Gran Hermano por la sorpresiva renuncia de su «pinche».

«Sebastián no se estaba sintiendo muy bien”, señaló la voz del reality».