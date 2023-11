Servel anuncia impactante cambio en su sistema de excusas para las elecciones del 17 de diciembre

Se vienen unas nuevas elecciones a nivel nacional, específicamente este próximo 17 de diciembre, las cuales estarán enfocadas en aprobar o rechazar la nueva propuesta constitucional.

Por dicho motivo, el Servicio Electoral de Chile anuncio recientemente quienes serán los vocales de mesa y los locales de votación para ejercer dicho deber cívico. Sin embargo, también se dio a conocer una impactante decisión para quienes no ejerzan dicho deber.

¿Qué pasa si no voto?

Como ya te veníamos comentando, los datos electorales se dieron a conocer recientemente, de forma específica el pasado 25 de noviembre, tal y como te contamos en una nota anterior.

Pero lo que llamó más la atención, es que en caso de que no puedas ir a votar para las elecciones de este 17 de diciembre, las excusas ya no se permitiran durante el mismo día de las votaciones. Es decir, ya no habrá periodo para excusarse.

Para esta ocasión, el Servel decidió optar por un proceso totalmente distinto, que será un tanto más tedioso para quienes no vayan a votar.

Las personas que se ausenten, van a ser citadas directamente al Juzgado de Policía Local, donde deberán presentar su respectiva excusa al juez a cargo. Posteriormente a lo anterior, este deberá decidir si su excusa es aceptada o no.

En caso de que no se acepte, la persona arriesga una multa a beneficio municipal que varía entre los 0,5 y los 3 UTM.

Con respecto a las excusas permitidas, las justificaciones para no votar que se consideran válidas legalmente son las siguientes.