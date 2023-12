Alto impacto en el cine chileno: La Memoria Infinita se acerca a los Premios Oscar 2024

El jueves 21 de diciembre de este año, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos dio la lista de las películas que podrían ser nominadas para los Premios Oscar. Los chilenos nos llevamos la sorpresa de ver el documental La Memoria Infinita de Maite Alberdi dentro de esta lista.

A pesar de no ser la lista definitiva (esta se publicará el 23 de enero de 2024), es muy probable que veamos el título de La Memoria Infinita nominada en la categoría «Mejor largometraje documental».

Se trata de una historia de amor entre Augusto Góngora y Paulina Urrutia y como sus vidas cambian luego de que lo diagnosticaran alzhéimer. Se encuentra disponible en Netflix.

Pero también podemos encontrar otras grandes obras en la lista de preselección: 20 Days in Mariupol, Beyond Utopia, Apolonia, Apolonia, In the Rearview, To Kill a Tiger. Todas podrían pasar al siguiente nivel de los Premios Oscar 2024.

Esta es la segunda vez que una obra de Maite Alberdi aparece en la lista. El 2021, hizo un espectacular debut con El Agente Topo, que fue nominada para ganar el prestigioso premio, pero terminó ganándoselo Mi Maestro Pulpo.

La Memoria Infinita ya está siendo un éxito

El fin de semana pasado se hizo la 29° edición de los Premios Forqué en España, donde se premia lo mejor del cine hispanohablante. Fue aquí que La Memoria Infinita ganó el premio a la mejor película latinoamericana.

En ese momento, Maite Alberdi le dedicó un profundo agradecimiento a Paulina Urrutia y Augusto Góngora. Ellos fueron los protagonistas que participaron y llevaron a cabo el proyecto.

«Me enseñaron que el Alzheimer puede ser un desafío y un contexto, y no necesariamente una tragedia, y que me enseñaron que hay una memoria histórica y una memoria emocional que siempre trasciende y queda», dijo cuando recibió el premio a su obra.