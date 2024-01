¡Busca ser el hit del verano!: AQUA VS estrena su nueva canción «Imaginándote»

AQUA VS sorprendió recientemente a sus fans con lo que fue el estreno de su nueva canción «Imaginándote», la cual ya está disponible a través de las distintas plataformas digitales.

El sencillo que llegó el 12 de enero, ha logrado recaudar más de 17 mil visualizaciones en los 3 días que lleva dentro de las plataformas, algo que se espera, aumente en los próximos días. A continuación te dejamos todos los detalles.

La nueva apuesta de AQUA VS

Para esta ocasión, el artista que ya tiene casi un millón de escuchas en Spotify, decidió partir con todo el 2024, algo que intenta lograr con el ya mencionado lanzamiento de «Imaginándote».

El estreno viene siendo la punta de lanza de un próximo proyecto discográfico que está preparando para este primer trimestre del 2024, donde mostrará más versatilidad y potencial artístico. En este trabajo promete colaboraciones tanto nacionales como internacionales, las cuales buscarán impresionar a sus seguidores.

Con respecto al estreno de Imaginándote, AQUA VS dejó caer: «Musicalmente estábamos tratando de buscar algo distinto, no es full reguetón porque la pista de la canción empieza de una forma distinta y eso fue lo que más me llamó la atención. Entonces tratamos de buscar un sonido que igual fuera innovador para dar algo fresco”.

La canción fue producida por Adkiboi, también conocido como “EL MURCIÉLAGO”, y ya se encuentra disponible en plataformas digitales, junto con su visualizer oficial en YouTube, el cual te dejamos en el video principal de la nota.

Por si no lo sabías, AQUA VS a la fecha cuenta con canciones como “Lokotron Remix” con más de 38 millones de streams, “Ricky Ricon” con más de 9 millones, entre otros y colaboraciones junto a Pailita, Harry Nach, Pablo Chill-E, Marcianeke, Kid Voodoo, Ceaese por solo nombrar algunos. Recientemente firmó con el sello argentino Dale Play Records, casa discográfica de destacados artistas como Nicki Nicole, Bizarrap, Duki, Reels B y Wos.