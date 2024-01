Chama le lanza dardos a Mateucci en Tierra Brava: «No se merece que…»

Cuando Daniela Aránguiz llegó a Tierra Brava, Luis Mateucci se alejó de Alexandra “Chama” Méndez terminando así con la relación que habían formado dentro del encierro. A pesar del dolor que sintió al inicio, la venezolana dejó bien clarito que ya no le interesa el argentino.

En el capítulo más reciente del reality de Canal 13, los concursantes del equipo rojo hicieron una actividad usando muñecos vudú. Fue aquí que Daniela aprovechó para lanzarle unos merecidos dardos Mateucci, para vengarse de como la trató. “Le voy a pinchar los ojos por mirón, las manos por toquetón, y le vamos a pinchar el corazón por hacer sufrir”, dijo la ex chica «Mekano».

“Ahora la Chama, porque le toca a ella también pincharlo”, dijo Daniela, dándole el pase a su nueva amiga.

“No, no pierdo alfileres en ese”, respondió la venezolana.

Hay que destacar como en el capítulo anterior, Daniela y la Chama hicieron las paces y se hicieron amigas.

Un desquite de la Chama

Después de que terminara la actividad, la Chama se puso conversar con Botota Fox, quien fue la que le dio el consejo de que fuese amiga de Daniela y Luis. Pero en respuesta, la venezolana le aseguró que no está ni ahí con acercarse al argentino.

“Él no se merece que yo le hable, porque después del show que me hizo ahí”, le afirmó Méndez.

“Yo no voy a ser la hue.. arrastrada, porque ¿quién es él? Un hue… reality. A mí me escriben los hue… más top de Europa, futbolistas, son mis amigos. No necesito de ese hue…, ni de su fama, ni de nada. Menos después de lo que mal que me dejó aquí”, continuó.

Más tarde, le afirmó a Botota que “yo no lo voy a tomar en cuenta más nunca, solo para usarlo para estos momentos. Y usarlo y tirarlo”.

Cuando terminó su desquite, ambas se pusieron a cantar «Rata de dos patas».