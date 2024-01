¡Con Kenita Larraín como invitada estrella!: «Bombastic» estrena nuevo capítulo lleno predicciones y sorpresas para el 2024

Como cada martes, el reconocido podcast «Bombastic» llegó con uno de sus nuevos episodios lleno de grandes sorpresas.

Para esta ocasión, la invitada especial fue Kenita Larraín, quien dejó caer varios detalles interesantes centrados en lo que es la numerología y las predicciones de cara al 2024.

Por esta razón y como en RadioActiva nos gusta que no te pierdas de nada, te traemos a continuación todos los detalles acerca de este tremendo estreno, el cual no te puedes perder en Spotify.

Las predicciones de Kenita Larraín para el 2024

Según expresó Kenita en el episodio, el 2024 y el 2025 serán años llenos de cierres de ciclos. Esto específicamente en el ámbito del amor, en donde se dejó caer que las relaciones que estuvieron complicadas antes, podrían enfrentar desafíos ahora.

En base a lo anterior, Larraín fue clara con respecto a lo que es la importancia del desapego y la honestidad en el amor. A lo que también agregó la necesidad de tener una relación correcta con el dinero y cómo esto influye en la vida.

Sin embargo, también aclaró que este año tendrá tanto puntos a favor como en contra. «El que espera que el 2024 sea un año donde solo pasarán cosas lindas que nos van a encantar, pucha, lamento decir que no creo que pase eso, me encantaría, pero no creo que pase eso».

Otro punto que llamó mucho la atención por parte de Kenita Larraín, fueron sus declaraciones sobre los famosos chilenos.

Bajo dicho punto, el rostro televisivo dejó caer que rostros como Pamela Díaz, tendrán varios cambios importantes. «Mira numerológicamente, si ella deseara internacionalizar su carrera tiene un número que la apaña para eso, que la ayudaría para llevar su programa afuera o que lo vean desde otros países, donde vean lo que ella hace, sería una buena instancia porque esta en el ciclo nueve», expresó en un principio.

Posteriormente, vino la respuesta en base al amor. «Ahora por otro lado, esta en un ciclo nivel emocional, donde la invitación, es justamente al desapego y al perdonar», concluyó Kenita.

Si quieres conocer todas las declaraciones de Kenita Larraín en «Bombastic», te invitamos a escuchar lo que fue el más reciente episodio del mismo en Spotify.