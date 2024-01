Daniela Aránguiz y Luis Mateucci dejaron la grande en «Tierra Brava» con intensa discusión de pareja

Daniela Aránguiz y Luis Mateucci siguen dejando la escoba en Tierra Brava. Ya sea por polémicas, algo tierno o discusiones, la pareja ha sabido dar de qué hablar durante su participación en el reality.

En esta ocasión, la noticia en concreto llega gracias a lo que fue el más reciente adelanto del programa, en el cual se dejó ver lo que será una intensa discusión que van a protagonizar ambos durante el cumpleaños de Luis Mateucci.

La dura discusión entre Mateucci y Daniela Aránguiz

Como ya te veníamos adelantando, la discusión entre Daniela Aránguiz y Luis Mateucci se dará en el próximo capítulo de Tierra Brava, el cual tendrá lugar durante la noche de este 8 de enero.

Según lo que se pudo ver en el adelanto, la situación iniciará después de que a Luis Mateucci le celebren su cumpleaños, momento en el cual no se presentará la ya mencionada Daniela Aránguiz.

Dicha ausencia la explicará la propia Aránguiz, dejando caer que tiene una razón en particular. «Si a mí no me invitan de un principio, no voy», serán sus dichos, según lo que se pudo escuchar en el adelanto.

Pero esto no es todo, ya que posterior a esto, agregó: «Es como cuando te invitan a un matrimonio, pero para que llegues después».

Tras la ya mencionada situación, Mateucci no tardó en demostrar su molestia, yendo directamente a buscar a Aránguiz.

Al encarar a Aránguiz, Mateucci no se guardó su molestia, evidenciando esto en sus declaraciones. «La única persona importante que tengo acá adentro», dejó caer el argentino.

Posteriormente, agregó: «No me saludó ni mi papá, ni mi hermano ni nadie, ¿y vos no quieres ir a festejar mi cumpleaños conmigo?».

Finalmente, después de lo que fue el tenso momento, se puede ver como Daniela Aránguiz hace caso a Mateucci, para posteriormente decirle: «Ya, vamos».